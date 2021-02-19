「渣男行為」是滿滿套路還是內心脆弱？

文／Cathy Blakeshaw

「假設愛情是一棟大樓，它倒塌的時候，付出比較多的人，會受比較多的傷。」— 渣男F（生理男，性向女）。

約炮初期，我嚐到了性愛帶給我的快感，那種被需要的感覺讓我成癮。平均兩週見一任新炮友，兩個月一輪，我會標記他們為 A1 到 E1（第二輪則是 A2 到 E2，但假設 B1 存活到我約炮史第三個月的那輪，第二輪的 B2 就會從缺， 維持 B1。）聽起來有點變態，但輪次的目的是讓自己不要流連忘返。

「那你為什麼不交女朋友？是還想玩？還是經驗讓你痛到無法想像再次承受？」

A1：我沒有那麼迫切的一直找炮友，完全是因為性需求。前任傷我太重，讓我覺得真心付出也不會有對等回報。偶然間，在發現她的宿舍還留有前男友留下的衣物時，我就沒辦法再選擇相信任何人了。

我答應 A1 說好我們是彼此忠貞 Monogamy 固炮，實則為自己暈船找了最好的解套。他從不妥協自己的原則，鮮少在週間的白日晃晃噓寒問暖，週末卻總是拉著我的手穿梭在東區的大街小巷。那天結束，在他內湖的住處，陽台上微醺的對話，我希望得到他最真摯的回答。即便最終的他注定給不了我幸福，卻難以忘懷他給過我言語中的坦然及肉體上的舒服。在那之後，我也不曾再經歷暈船。再見了 A1，是你教會我要玩就要拿得起、放得下。

「我希望我們不只是炮友，更是可以互相分享自己與新對象性愛旅程的那種朋友。」

C4: 我們是啊！要當一輩子的朋友。妳結婚也要！

C4: 這幾天心情好悶， 我去找妳。現在在哪？

C4: 我最近不太好，等妳下班。公司在哪？去那附近開房間。

腦中總是有個想像，想要有段像是電影《Newness》般的情感關係。有了肉體關係後的人們，總是多了一種與彼此的連結，更可以視如己出、無所不談。我們可能可以在一起，或者不在一起，重要的是我們可以放開束縛去和對方高談闊論性愛，甚至對於人生的想法。我與 C4 的約定，我喜歡我們對性的觀念幾近相同，喜歡他有另一半，喜歡他的另一半離不開他，所以分不了手，所以我沒辦法暈一艘沒有目的地的船。

「男生嘛！總是有做不完的工作、開不完的會，兩台手機、兩個 Line 、兩個微信也是必須的。」 — 渣男F

我們身邊總會有個被兵變過的朋友，他有另一半，他跟前任約炮，他曾經是享受付出的純情小直男。《Shout Out Sex》第25集的渣男 F，就是我們生命中會遇到、熟識或從朋友嘴裡認識的朋友，他讓我想起 C4。C4 與女友的性愛契合度不高，卻又因為女友以死相逼，遲遲不敢分手。所以他常常在工作間歇的白天、傍晚或某個連假接到別人突如其來的 Booty call，言語對話中也不少挑逗、撥動。很多時候，我和身旁的朋友，甚至忘了他有另一半。

日子慢下來的時候，我喜歡分析人性。渣男們是不是因為曾經被背叛，因此在現在的每段關係中，都想當主使者，而非被人擺佈？渣男們有沒有可能總是被喜歡的女孩 Friend zoned，常常得不到那個最愛的，所以盡可能把一些別人親愛的，收藏在自己的第二個 IG 對話視窗、第二支手機裡的 Line，或乾脆，第二個住處？渣男被浪費時間與不愛的人相處的故事，是不是因為不知道怎麼和自己獨處，不想讓自己空著，而打造的隱藏版人設？而被背叛的故事，是否從一開始的很值得安慰，變成用來欺騙女人憐愛的套路？

煮一杯水洗日曬耶加雪菲的時間，從秤豆、調整磨豆刻度、澆濕濾紙到悶蒸，已經足以讓思緒掉入另一個空間。空氣中飄散微微花香和果酸，我想，或許，F 的內心會不會或多或少地在某個時間點崩壞了？讓曾經那個自帶光芒、有自信的自己，變成必須由別人的青睞和擁簇來證明自身價值。也許就像很多偶然迷失自己的我們，輕易就讓自己越發消失殆盡了。

我們無法架設一個框架來證明眼前聽到的哪個想法是對的、什麼樣的作為是正確的。我們無法用一時一刻地果斷去判定一段關係是誰的破壞、誰來造就。正因爲每個人的現在，都是由渡過的時間軸上的記事淬煉而成。一生中，一定有我們沒走過的路，但走過的每一段都讓我們更像自己。

這裡是 Shout Out Sex，快來跟我們聽聽那段我們曾經路過、正在路上或沒走過的路，跟我們一起 Shout Out Sex！

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