「看了手機才知道⋯」男友和綠茶婊聊到床上去

Ｓ是我們部門長得最甜最可愛的女生。以上評語是男同事們給的，女生這邊全部叫她是「綠茶婊」，而Ｓ也自動跟男生比較要好；我的話因為不愛跟同事閒聊，所以沒有任何立場，Ｓ偶爾會跟我一起出差，聊幾句公事。

那天出差在高鐵回程上，可能因為被專案弄得精疲力竭，Ｓ忍不住跟我抱怨工作的事，講著講著，她告訴我：「妳知道為什麼女同事都不喜歡我嗎？」她講這句話的時候，瞪著圓圓的眼睛，她大概知道我不會批判她，所以才敢跟我說。

我大概知道，我回她。

Ｓ呼出一口氣，靠在椅背上。她說，她也不知道為什麼，當在聚會上看到Ａ同事的男友，就知道自己跟這個男生會合拍。那個男人偷偷摸摸遞上自己的名片，Ｓ加了名片上的line，他們聊開，又是電話又是視訊。「要不要見面？」當男人這樣問，Ｓ很疑惑，你有女友欸，男人說我們就當朋友吃個飯。Ｓ心裡知道他們不會只是朋友，可是因為這樣，不只是朋友才是她心裡更渴望的關係。

男人在床上會先捧著她的臉親吻，她的臉十分精巧，一雙美麗的圓眼睛，他吻她的眉心，再吻她的嘴唇，捧著乳房吸吮，她忍不住呻吟；她幫男人解開褲頭，俯身為他口交，含著龜頭溫柔吞吐，男人抓著她的長髮，指引她把整跟肉棒放進嘴裡，頂到喉嚨，她閉起眼睛，感覺到自己無法呼吸，直到男人退出來，她才大口呼氣。她覺得自己臣服於他。

就Ａ同事的角度，Ｓ在公司總是把笑容堆在臉上，巧妙請男同事幫忙工作上的麻煩小事；然後她發現公司聚會攜伴的時候，自己的男友一雙眼睛落在Ｓ身上，她當場發脾氣，卻變得是自己不可理喻。

男人不曾對Ｓ生氣。她那麼美麗又順服，卻也讓人難以佔有。約砲半年多，最後是Ａ同事看男友手機，才發現男友一直和Ｓ聯絡。不過，其實就文字上，看不出來兩個人有做過什麼，只是簡單打招呼，討論無關痛癢的事。Ａ大概也知道，他們約砲的部分恐怕都是電話或是其他的方式吧，或許那些聯繫紀錄早就被刪掉，可是男友留著這些無關痛癢的聯繫紀錄，甚至被她發現了，是為什麼呢？

Ｓ告訴我，男人一直想和她在一起，但她並不想。眼前這個男人，如果不是偷情關係，或許她根本不會有興趣。

我想我真的是個婊子；不過Ａ同事和男友的戀情，就算沒有我，也會走不下去的。

那天講完這些，也差不多到站了，我們在車站道別，辛苦啦，明天繼續弄專案。Ｓ嬌小的身影混入人群裡。她也只是一個普通女生而已。

內衣的一角 – 黛西 Daidai