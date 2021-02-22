白袍下的性感靈魂(4)

我曾看過很多病人與醫生劇情的A片，可是醫生的長相都很普，導致我很常出戲，根本無法融入被醫生「疼愛」的感覺中，只是這次很不一樣，我是真的遇到帥醫生…

他每觸碰我一下，我就一直想到他社群上的照片，本人就站在我面前，甚至還跟我有親密接觸，只要有戴套，其實要我出錢開房間我都願意。

「我有允許妳擋住嗎？我還想看呢」

當他說出這句霸氣的話之後，我的心又被他抓得更近。

有一句話是這麼說的：『女生說不要就是要』

其實這句話對了一半，因為僅適用在我們遇到喜歡的菜。

他把從陰蒂沾濕的手指，放進我的嘴裡，我不自覺地舔起來，把手指舔的更濕，我也大概猜到他接下來要做什麼，果不出其然，他塞進來了，而且是兩根手指，我的腰隨著他手指的起伏，開始扭動著，而他看著我的眼神，很溫柔很有愛；有些男生嘴上說不只是想跟我當炮友，更想跟我當朋友，但這一切都只是反過來的謊言，這個醫生不一樣，他的禮貌跟細心，還有讓人舒服的存在，都跟其他人不同。

他從包包裡拿出套子，手一撕一套，保險套已經快速的套好了，他的眼神中沒有遲疑，做決定的那種當機立斷，真的很MAN耶！！！

「妳身體好香」當他抱著我，從後面幹我的時候，在我耳邊說了這句話。

他有點急的喘氣，所以把我身體的味道都吸進去了。

我記得那天晚上，我們來來回回好幾次，不是他幹我，就是我上他，甚至他睡著了，我還是自己坐上去搖，深夜之後，我們兩個都睡到不省人事，果然性愛是治療失眠最好的良藥…

隔天一早，蓮蓬頭的水聲喚醒了我，我揉揉眼睛走到浴室外頭，從縫中偷看他洗澡，可能是覺得沒有下次了，只能好好把握還能偷看的時間。

蓮蓬頭的水珠從他臉上淋下，他甩了甩，再用手撥開水滴，然後任憑熱水肆虐他的全身上下，肌膚顯得有點脹紅，也讓他的肌肉線條若隱若現的，旁邊窗戶灑進來的光線，讓他就像那些優雅的古羅馬雕像一樣，讓人想一看再看。

「妳到底要看多久啊，小貓咪」

原來！我早就被他發現了。

圍著浴巾的他走到洗手台，拿起牙刷，擠上牙膏，邊刷著牙邊往我這邊走來。

我像是做錯事被發現的小孩，恨不得有個洞可以鑽進去，可是他很大方，只是摸摸我的頭，用著含糊不清的口音問我想吃什麼早餐。

「想吃什麼～我等等先幫妳點好，我們一起吃個早餐，再送妳回去」

「你現在精神還好嗎？畢竟我們昨天喝了不少酒」

「雖然說喝了不少酒，卻也做了不少次喔」

「哈哈，我昨天是在幫你醒酒！」

「那下次我喝醉的話，妳也可以來幫我醒酒嗎？」

他說完這句話，我瞬間臉紅起來，我居然被這種話勾引了。

「妳好可愛，這樣就臉紅」

他突然走過來抱了抱我，再揉了揉我的頭髮。

最後在我額頭上親了一下。

《下集待續》

白袍下的性感靈魂(1)

白袍下的性感靈魂(2)

白袍下的性感靈魂(3)

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