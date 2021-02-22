讓妳高潮到花開並蒂的「幫女人口愛機」

國外曾流行過一陣子女人吸吮器，這吸吮器不是乳房吸吮器，也不是孕婦集奶之用，而是要吸住針對女人下半身俗稱小豆豆的陰蒂，又名：幫女人口交機。據說在國外賣得嚇嚇叫，從平民庶人到名媛貴婦人手一機，熱銷的程度遠超過假陽具，這幾年吸吮器也開始在台灣販賣，打算一舉進攻無論是淑女還是蕩婦的胯下，我本人非常樂見其成，畢竟網路男鄉民很愛將為女人口交形容成「狗喝水」，可見他們對於這件事的不上心，以及輕忽這件事需要的技巧，若要把一個女人吃到花開並蒂，一江春水向東流，實在不是區區狗喝水三個字就足以達標的。

總之，吸吮器的萬用和強大，若男人太輕敵可是真的會被機器取代下去，它要用在單身自娛還是性愛前戲娛人上也通通沒問題，不過究竟怎麼用？怎麼玩？欣西亞在此帶領大家來個大解析。

吸吮器顧名思義就是以含住吸吮的方式讓女人小宇宙爆炸、含笑半步癲。外觀是一個手持機，然後上頭有個矽膠做的凹槽，它能完整包覆陰蒂，啟動後藉由空氣的攪動形成氣流，進而產生吸吮、牽引、翻騰的感受。設計得好的吸吮器，能貼合女人最敏感的小豆豆，吸住後氣流不會側漏，整體幾乎安靜無聲，如果氣流翻攪聲過大，甚至聽得見「噗哩噗嗤」類似beat-box的聲響，多半是因為設計不良。

所以更進階的吸吮器在口槽上會呈現微微弧形，好貼合多元的陰蒂，符合人體工學。有些甚至會在口槽裡加入小小的富有彈性的舌頭，讓女人除了享受吸吮外感，也能體驗實際被舌尖舔弄的刺激。

玩的方式很簡單，基本上只要貼緊陰蒂，打開裝置就能享受前所未有的快感。不過如果妳自認是敏感體質，深怕氣流振動太過刺激，建議先隔著內褲感受，或是一開始不要太過緊貼，先微微浮貼小豆豆，體驗隔靴搔癢的滋味。如果不確定吸吮力道，則可將小指指腹貼近口槽，用這樣的方法測試，正式上路前好有心理準備。

男人也無需將口交機吸吮器視作勁敵，而是懂得善用道具讓前戲更有情趣。試想，當你在女人胯下行使吃吃的愛，尷尬的姿勢令人腰酸背痛不說，舌頭吞吞吐吐之際也不確定她是否開心，很多時候，光是前戲已經教你元氣大傷、體力盡失，更別提女人的高潮需要耐心和毅力堆積，很多時候，她還沒到，男人早已射出滿天星。將吸吮器派上用場，等於讓女伴先為高潮做準備，待她被機器挑逗到不要不要，男人再派出老二上場給予抽插，直接縮短男女高潮時差，簡直事半功倍。

科技始終來自於性慾。情趣用品也是不停推陳出新，欣西亞鼓勵大家多多嘗試各式各樣的道具，為性愛帶了令人意想不到的體驗，增添不一樣的火花。

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