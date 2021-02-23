和另一半同時享受激情的噴發！讓他離不開你的4個愛愛體位

文／柯夢波丹

想要和伴侶同時高潮，愛愛的體位和角度都很重要，今天就來告訴大家4個易達到同時高潮的愛愛姿勢，讓妳們性致高昂，感情更加升溫～

同時高潮的性愛姿勢1：雙人共騎

想要同時性高潮是需要互相交流，以得到彼此需要的刺激。男生躺著，女生跨坐在男生身上，可以在耳邊輕輕的告訴對方妳想要快、慢，調整到彼此舒服的速度，可以加上色色對話，氣氛會更棒！

同時高潮的性愛姿勢2：高潮遙控器

如果一個人達到性高潮的速度較快，可以先專注於較慢的伴侶的快感，用手愛、口愛或情趣玩具讓她舒服到接近高潮時，然後再開始愛愛，彼此同時舒服到升天～

同時高潮的性愛姿勢3：激情疊疊樂

如果伴侶性高潮速度比妳快，那深層的穿透力和大量的陰蒂刺激可以加速妳的高潮速度。可以用跨騎的姿勢，伴侶用手挑逗妳的敏感部位，搭配振動的陰莖環，可以讓伴侶更持久，也會連帶刺激妳的陰蒂。

同時高潮的性愛姿勢4：潮吹任務

經典傳教士體位的好處就是可以眼神交流，能增添愛情氛圍，情感的交流可以讓彼此情慾高漲，高潮速度也會變快！在抽插時，眼神交流與對話、彼此的喘息聲與鼻息，都會讓人酥麻到不行啊～

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