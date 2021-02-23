她的頭顱上上下下，配合著用力吸吮的力道，嘖嘖有聲，驀然，男人按在她後腦的手向下一壓，逼迫她將整個男根含到深處，強烈的喉嚨不適感襲捲而來，她皺眉嗚咽，男人索性放手。

「含到底不行，那就改個玩法吧。」

男人猛力扯動繩索、牽動她脖子上的項圈，逼迫她站起，下一秒推趴在床上，掰開她的臀部，她微微濕潤的穴口還不及適應，硬挺的陰莖隨即猛烈插入，挺入深處。

「啊！」

她吃痛地尖叫，男人卻充耳不聞，抬起了她的左腿，迅速地挺腰抽插起來。

「啊啊…痛…嗯…不…」

她抗拒地吶喊著，但越是這樣掙扎的呻吟，彷彿更加激起他的獸性，他就像一匹馳騁獸性的狼，迫使劇烈撐開的甬道適應男性的性器，前後挺動的速度與力道一次比一次加劇。

啪、啪啪、啪啪啪…

每一次撞擊在臀部上的戳刺都令她飽嚐快感與痛麻，她的呻吟浪蕩中帶著細微的啜泣。

「唔唔…啊…你好粗魯…嗚…」

男人冷淡說道：「我沒說要讓妳舒服。」

他加大幅度拉高了她的左腿，四周鏡面映照出男人的陰莖如何在她穴內抽插進出，她的雙乳垂在半空中，劇烈晃蕩出層層乳浪，一次次的肉體撞擊，令她覺得自己就像是一隻被迫交媾的母狗。

「嗯嗯…啊哈…」

男人揚起得意的笑容，「底下的小嘴含得很舒服了不是？越來越濕。」

他的律動越來越快，精實的下腹不停撞擊她翹高的白皙臀部，察覺到她即將高潮，吞吐著陰莖的小穴不停沁出淫液，肉壁加快一縮一張，他纏著繩索的另一隻手用力一拉，逼迫她仰頭，看著前方鏡面淫穢又屈辱的自己。

分明是皺眉不舒服的表情，但呻吟的嗓音卻又是如此淫浪。

「啊啊啊…快…」

即便有疼痛的感覺，但酥麻的快感卻堆疊而來，男人最後一個深深挺腰，插入甬穴深處，她感覺到溫熱的液體在她體內噴射而出…

「啊──」

她高潮尖叫，看著鏡面中自己的私密處，緩緩滑出男人的性器，濁白的精液滴落床單…

她趴臥在床鋪上，氣喘吁吁，綿軟的身體無力抵抗之後男人第二次與第三次的強勢侵入…

她對後續的性愛模式沒什麼記憶，只知道自己被這個男人操得死去活來。

嗯嗯啊啊叫了一整晚，甚至想求饒暫停這番痛楚與快感並行的性愛，但最後，男人都沒有放過她。

《下週待續》

慾望實驗室(1)

慾望實驗室(2)

慾望實驗室(3)

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慾望實驗室(7)

慾望實驗室(8)

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