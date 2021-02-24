樓下的色姊姊(12)

「不行！她是誰！」妍安使勁力氣抓住我，她也關上門了…

「王妍安，妳鬧夠了沒？我們不是早就說好分手了，現在是怎樣？」

「誰叫世界這麼小，你偏偏去碰到我哥在追的女人。」她鬆口我的手，表情也變得冷酷。

「你哥？你哥在追的女人？」等等，意思是…她？

「對啊，就是剛剛那女的，我哥都追她多久了，好不容易有點機會，你就突然出現。」她邊說邊看著那貼滿鑽的指甲，自從提分手後妍安就變了很多。

「我哥發現那女人變很冷淡，就自己來查怎麼回事，有次在樓梯間撞見你們，他才發現竟然是我偉大的前、男、友。」

我真的從一開始就不應該跟她交往。

會提分手是因為負擔不起她愛慕虛榮的個性，誰知道提分手之後被她到處亂說話，但又一直找我復合，幹，現在衰到連她哥也一起得罪了。

「好啦，我任務也達成了，你放心～我哥介紹了一個小開給我，我今天會來是幫我哥，才不是要來找你復合的。」她對我假笑了一下，然後拎著名牌包轉身要下樓。

「欸！說清楚！什麼任務！」我只是站在原地問她，並沒有追上去，我可不想再讓她誤會。

現在該怎麼辦？我回到家裡正煩惱要不要上樓找她，打開門就聽到樓梯間有腳步聲，是她！

顧不得要怎麼解釋，我也回家拿了手機就衝下樓，卻只看到一台車在門口。

而她在車上。

駕駛座的男人，是妍安她哥嗎？

要被搶走了嗎？

不行啊！不可以！

我趕緊騎機車偷偷跟在後面，就這麼一路追到山上，我總有一個不好的預感…

當我看到車子停在停車場的陰暗角落，我擔心那男人不懷好意，把機車停好，悄悄走近。

他們如果早就發生關係，事情就不會這麼複雜了，現在車子停這裡不會出事吧？

我躲在一台車後面觀察，又怕打草驚蛇，又怕她會出事。

我才想探頭偷看就聽到她的聲音，而她打開車門似乎想下車，拉拉扯扯之下整個人跌出車外！ 我衝上前去，而那男的竟然關上門發動車子想要逃跑，我想攔住他，但又擔心躺在地上的她。

「不要追了！」她大喊。跌坐在地上的她看起來特別脆弱狼狽，連身裙被卡在腰間露出內褲，她說完後兩手摀住臉開始哭泣，而我沒有說什麼，只是蹲下來抱住她。

「你怎麼在這？」哭了一會之後，她擦擦臉上的淚水開口問我。

「幹說來話長，總之我發現妳上了那台車，心裡總覺得會出事就一路跟過來。」我很努力忍住怒氣，因為我知道她更需要我的照顧，我不能只顧自己不爽，還要她反過來安撫我。

「我們先回去？」我問她。她點點頭，親了我的臉。

《下集待續》

樓下的色姊姊(1)

樓下的色姊姊(2)

樓下的色姊姊(3)

樓下的色姊姊(4)

樓下的色姊姊(5)

樓下的色姊姊(6)

樓下的色姊姊(7)

樓下的色姊姊(8)

樓下的色姊姊(9)

樓下的色姊姊(10)

樓下的色姊姊(11)

Mrs.L 好攝戀人