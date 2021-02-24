妖嬈記(14)-沉溺在翻天覆地的情慾裡

幾乎是一瞬間，我退開，癱倒在他身上，我…我高潮了。

他嘴邊閃著水光，津津有味地舔著下唇，眼底浮動著驕傲的光，我顫抖的雙腿放軟癱倒在床上，被他眼眸映照著的自己像極了一隻無助的羔羊。

鈴聲響起，他瞬間恢復了力氣，眼底匯聚了一層濃厚的霧，定定地看著我，好像是飢餓的野狼看到了獵物。

視窗彈出【總裁任你擺佈風鈴 結束】

我不喜歡這個設定，我錯了，我都說了我錯了，行不行？

我從來都不知道，什麼叫做痛並快樂著。

但我今天知道了，被人抵在落地窗前，一對胸部抵在被窗外寒意凍得結了霜的玻璃窗上，窗外冰天雪地，窗內熱情如火，他的陽具不停地在我體內衝刺著，好像烙鐵一般印在我體內，我哼著的聲音早已經啞了，所有的思緒都被那發燙的器官牽扯著。

「夜，不要…別…，好爽好爽。」他微微抬起我的身軀，張開我的雙腿，重重地坐在我身上，從我的私處留下的液體滴在深紅色的地毯上，早已泥濘一片，他還伸出手，兩指勾弄著我的陰蒂，激得我悶哼一聲，雙手緊緊地扶著窗櫺，對抗著那翻天覆地的情慾。

「舒服的話就叫出來吧，讓我聽聽妳好聽的聲音，我最喜歡聽鳳儀妳的聲音了。乖，不要咬唇…」他強勢地抓過去與他擁吻，靈活的舌頭奪取了我所有的專注與呼吸。

這場激情的大戲，讓我週一上班的時候莫名其妙地雙腿酸疼，還有已經當媽的同事跑來我耳邊笑嘻嘻問我，「你最近是不是在外面跟誰打得火熱？要不要跟阿姨分享分享？」

嗯？怎麼這樣也看得出來？

無奈如果不是今天有跟羅峰開場重要的會議，我應該會請假回去休息，現在滿腦子都是那夜的狂野，尤其是我的工作內容只有妖嬈記這個專案，因為妖嬈記是我們公司今年的重頭戲，方娜兒將我手上的其他專案分給其他人，讓我專注在這個項目。

現在我滿腦子都是那人，那夜，那窗，更多次打亂我工作的節奏。

不知道是不是我的表現太失常，還是我的腿表現得太不尋常，我覺得今天羅峰看我的眼神也透露著怪異，尤其是對我的態度。

隨著年紀漸長，這種態度對我來說很陌生，但我絕對不會認錯。

他對我有好感。

就好像他會主動幫我倒茶，會幫我開門，細心地關注到了我要講話的時機，並且出聲制止他人讓我說話，看著我眼神的專注，還有眼底的光，讓我心生異樣，卻又不敢多想。

羅峰今年也將近三十，正是男人英氣正盛的年紀，腕上的名錶，高級訂製的袖扣，無一不彰顯他的意氣風發，據說他沒有近視眼，圓框眼鏡只是讓他看起來比較無害，確實也讓他看起來少了幾分凌厲，但也不失精明。

這樣的一個男人，我連把他當對手都不敢。

好不容易撐到午飯時間，他和他們組的人去餐廳用餐，我有點不太舒服，就沒跟我們家的人吃飯，打算留在會議室研讀簡主任留給我的交接清單，未料他竟然中途折返，「妳怎麼又不吃飯？」

他皺著眉頭，走進會議室。

《下集待續》

妖嬈記(1)-遊戲開始

妖嬈記(2)-總裁的驚鴻一瞥

妖嬈記(3)-coffee or me?

妖嬈記(4)-夜訪總裁

妖嬈記(5)-跟霸道總裁在書桌上的纏綿

妖嬈記(6)-我跟他的第一次

妖嬈記(7)-從床伴到情人

妖嬈記(8)-無法抗拒的絕對指令

妖嬈記(9)-心跳加速的既視感

妖嬈記(10)-海邊酒吧的懲罰

妖嬈記(11)-浪蕩又無拘無束的愛愛

妖嬈記(12)-總裁的任你擺佈風鈴

妖嬈記(13)-遊戲中的慾火難耐

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