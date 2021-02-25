不知道自己有沒有高潮過？女人高潮其實很簡單

美國一份調查指出，超過91%的女性都有過「假高潮」。更有一則統計指出，高達26%的女性「每次」陰道性交都是假高潮。

等於有四分之一的女性，至今都沒有體驗過陰道高潮。

修但幾咧，我這裡先解釋一下女性的高潮有分兩種，是由器官去做區分，分別為「陰道高潮」和「陰蒂高潮」。這兩者的高潮感受多半是不同的，但有可能同持達到，而陰蒂高潮為多數女性較容易達到的。

所以，如果妳真的完全沒有任何高潮的經驗，不管妳有沒有過性經驗，妳都可以先試試看「陰蒂高潮」，非常的簡單，甚至不需要任何道具、伴侶，只要有手或者枕頭就可以做到。

我就簡單說明一下如何進行，不過純屬個人偏好，我相信許多人對於陰蒂高潮都有自己偏好的方式，所以不代表我的方法就是最好的。

1.雙手萬能型：

先確定雙手是乾淨的，並且剪掉妳的指甲，以避免在嘗試過程中造成傷害。

可以隔著內褲，也可以脫掉內褲。將食指與中指（或中指與無名指）的指腹放在緊鄰陰唇的上方位置，輕輕地施力打圓。但每個人的身體構造不同，如果不確定位置對不對，就在打圓的時候慢慢移動至最有感的地方，通常妳會按到一個小小的凸起點，那就是陰蒂。

或許妳會有一點點尿意，但這是正常的，除非妳真的在憋尿。

後續速度要加快減慢、力道要加重或減輕，完全都依照妳個人的感受，沒有絕對。

不過常見都是會加快的（笑）。

2.枕頭或棉被輔助型：

這是我小時候的招數，因為還不敢直接觸碰自己的陰部，但又發現這樣摩擦非、常、爽，所以都趁睡前偷偷夾著枕頭摩擦陰部。

這方式也很簡單，更適合新手來嘗試，畢竟我相信很多人一開始也會對直接碰觸陰部有點膽怯。

直接將枕頭或棉被夾在雙腿之間，請不要用羽絨被之類的款式，要稍微比較紮實的，因此枕頭會比棉被更好一些，尤其是長形的抱枕。

陰部比較有肉的女生可以先將腿打開一點再夾住，才能讓陰蒂的角度貼合枕頭。

當然妳也可以搭配玩具，尤其現在有很多的女用吸吮器，根本就是強迫妳陰蒂高潮，絕對會讓妳打開新的眼界。

好，現在陰蒂高潮妳已經掌握到方法，請記住這種放鬆的狀態，因為在性交的時候一樣有機會達到陰蒂高潮！這絕對會比「陰道高潮」容易太多，同時也能幫助分泌淫水，使抽插過程不會有乾乾卡卡的問題，妳就會離陰道高潮更近一些。（淫水的分泌也跟體質、年齡有關係，建議搭配潤滑液才能提升性愛品質）

陰蒂高潮是非常常見，也非常容易達到，即便妳沒有過性經驗。這不需要進入到陰道裡，即使剛開始探索身體的人都適用。因為達到高潮的時間較快，也是許多女性自慰的優先選擇。

那在與伴侶的性交過程中，陰蒂的高潮除了用手、道具之外，口交也是一種方式，如果妳的伴侶對此有興趣，妳可以在清潔後勇敢地張開腿，讓他來為妳服務。

女女性交中也有一招叫「磨豆腐」，堪稱試過就忘不掉的美好，也是透過外陰部的摩擦進而達到歡愉感受。

說這麼多，妳是不是要先讓自己體會一下陰蒂高潮了呢？

而陰道高潮又是一趟深奧的人體探索旅程，下次再跟妳們分享！

Mrs.L 好攝戀人