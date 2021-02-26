曾經的我們，也瘋狂愛愛過

有網友私訊問我，常看我寫跟眾多炮友的二三事，卻很少看到我寫跟女王之間的性事。難道是因為「不性福」，所以才會沒得寫嗎？

其實大多數的男人再怎麼玩，心中都還是會有一個位置是留給家裡老婆的。對男人來說，「老婆」這個東西是自己的私有物，因此當然不太會拿出來說嘴。並且實在話來講，談戀愛時玩得再怎麼瘋，步入婚姻之後都會趨於平緩些；再要有了小孩，那生活更會起了有如三四層樓這麼高的變化。這種變化不會變得更激情，只會讓婚姻中的兩人，把「性愛」這種事的順位放得更後面一些。可能偶爾天時地利人和了，才會想起它。

不過當初會選擇跟女王步入禮堂，也不是沒有這方面考量的。戀愛時期我們對於做愛也是相當熱衷的。還記得剛在一起一個月左右，誇張一點說我們幾乎有半個月的時間沒下床。當時女王的戰鬥力簡直跟我不相上下，從我當時全身都被種滿草莓就知道當年的她有多瘋狂。

女王在我之前交過三個男友。她說只有最後那個男友曾經攘她享受過高潮，不過也就那麼一次。直到跟我在一起了之後，才真正見識到什麼叫做「真正的性愛」，從此就像打開了潘朵拉的盒子一般，她被解放了身體裡的野獸，開始對我需索無度。

也還好當時年輕，身體還扛得住。在公車上她會用外套蓋著手，故意伸過來撫摸小帝王；在騎車載她的時候她也會故意把手伸進我的褲襠，挑逗小帝王。好幾次真的把我給摸硬了，我們騎車到附近公園的公廁立刻來一炮，或者是類似中正紀念堂那種很多陰暗角落的地方，找個樹叢中在裡面從後面進入她。

也有一次去墾丁玩，我們租了台車，開到一個什麼寬闊的農場，她就在車上幫我口了起來。我們就這樣在那條觀光道路上的路邊幹了起來。當時一邊幹一邊擔心會有其他車過來的刺激感，我到現在都還記得。

還有那種連續假期的，我們通常都是窩在床上不出門。放假的前一天我們都會先把食物買好（當然多半是泡麵那種即食類），然後從當晚就開幹一整晚。幹餓了就起來泡麵吃，吃完睡一會再起來幹。最高記錄一個三天的連假幹了十一次，女王最後一天說感覺下面都要被幹破皮了，甚至一度腿軟下不了床，還是我揹她去廁所的。

現在回想起來，那些瘋狂的過往確實令人懷念。但現在不一樣了，有了孩子有了家庭責任，已經無法再任意妄為。另一方面也是，我們的體力也都不允許這種操作了。別說三天十一次了，十天有一次就已經是偷笑了…

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