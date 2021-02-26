王歆恬倒抽一口氣，這真的太過分了！

但她從來沒想到連出聲制止都需要勇氣，她在心裡掙扎排演著接下來要說的台詞。同時，吳天佑一邊揉捏著女同學的白嫩屁股，一邊用下體頂著她，隔著白色的底褲。

王歆恬不想把事情鬧大，於是選了最保守的方式打斷他的行為，她故意踢一踢靠在牆邊的鋁梯，發出警告的聲響。

「哐啷！」一聲，果然成功阻止了吳天佑的校園野戰。他回過頭來，對上了她的眼睛。

「有人來了……」他邊說邊拍了拍女孩的翹臀，女孩驚嚇地挺起身來。

「妳快走，我處理！」說完，女孩驚慌地小跑步衝出門外，一路低著頭，經過站立在門口的王歆恬身邊，連一眼都不敢看。

王歆恬走上前去，高高舉起手就要給吳天佑一個巴掌，但被他迅速地一把抓住了手腕。

「吳天佑，你知道自己在做什麼嗎？怎麼能在校園裡做這種事？！」她的聲音顫抖著，分不清是憤怒或是緊張。

「王老師，妳要報告學校嗎？再讓我退學嗎？」他倔強叛逆的眼神裡，有著濃厚的哀傷。

「我……」她一時之間語塞，說不出話來。突然她想起，是他在請假單上寫了那行小字引她來一探究竟的，感覺這一切是他設計好的，但目的是什麼呢？

「你不是第一次這樣嗎？你到底在這校園裡偷偷做了多少荒唐事？」她心跳加快，問話的同時感到呼吸困難。

他無所謂地扁了扁嘴：「是第一次啊！要不是妳來了，她就破處了呢！學校有很多女孩，急著要獻身給我的。呵呵……」

她使勁從他手掌裡抽回自己的手腕，怒吼著：「你真的心理生病了！跟我到辦公室來！」她一轉身，感覺他沒跟上來，再回頭看了他一眼，他就定定站在原地。

他表情木然，眼眶含著淚水，雙手垂放在身體兩側，緊握著拳頭。

他的反應讓她有點訝異，怎麼可以上一秒狂蕩不羈，下一秒就流露出脆弱的表情？這個大男孩的心裡，到底藏著多少秘密？

「老師，妳能關上門跟我聊一聊嗎？」他的聲音低沈而微弱。

她愣了幾秒鐘，然後關上了儲藏室的門，走回吳天佑面前。

「好了，現在這裡沒有別人，你想說什麼？」她剛才的憤怒也軟化了些。

「我的奶奶，過世了……」他咬著下唇，說出這句話。

她猜得沒錯，請喪假就是因為他的奶奶過世了。

「什麼時候？」

「妳家訪結束的兩三小時後，我就收到醫院通知……」眼淚掛在他的眼角，但他還忍著。

「吳天佑……」她在腦海中檢索著足以安慰他的詞彙。

「今天起我是真正的孤兒了。」他說，接著一把抱住了她，眼淚潰堤。

他像個孩子般地哭著，王歆恬的身體被他厚實的臂膀圈在裡面，動彈不得。

她只能緩緩地抬起手來，默默地拍著他的背。

「喪事誰處理呢？你的爸爸媽媽呢？一直都是奶奶照顧你的嗎？」她突然替他擔心了起來。

他微微放開她，露出一個匪夷所思的微笑：「這就是我想找妳過來的原因……」他猛然低頭強吻了她，讓她瞬間反應不過來，只能瞪大著眼睛。

吳天佑！！！

《下集待續》

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