約愛後暈船怎麼辦？練習3種「解藥」　其實你並沒有想像中那麼需要對方

下課結束一天的忙碌後，我習慣拿出手機，等待著訊息，期待他會約我出來，一起吃飯、逛街，只要陪在你身邊，我似乎就可以暫時放下尋覓的偏執。假日你讓我大老遠坐車去宜蘭，嘴上雖然任性傲嬌，但心裡十分歡喜。我小心翼翼不讓你發現我對你的喜歡，但在我前去找你時，這脆弱的偽裝早已被你識破。

碰面後，你一如既往的溫柔，令我深深陶醉。想起「霸王別姬」中，說好一輩子，差一年，一個月，一天，一個時辰，都不算一輩子。此時我就想定居在你的胸懷裡，不論有沒有跟你做愛，我都歡喜。

你會輕柔的撫摸我的身體，若有似無的挑逗我的敏感帶，每次見面都有前所未有的體驗，我確信與你在一起的日子，我的笑是真心的，也祈求你對我的喜歡是真實的。在床上與你翻雲覆雨，我是被你壓在雄偉下的小女人，我對你貪婪的親吻，深深沉醉，我似乎不在是平常的自己，我為自己舒服的呻吟感到又驚又喜，只有你能夠勾勒出另一個我。

在激烈的做愛後，我空白的腦袋逐漸清晰，我害怕讓你知道我的心意，也早發現你手機中，被你摟著的那個甜美女孩。我早應該下定決心，最後一次與你見面。「斷捨離」始終是殘忍的，我幻想與你的千萬種可能，我暈在船上，但卻有溺水的感覺。黑暗再度籠罩，我感到睏倦，悄悄的爬向你身旁，此時此刻，請讓我再多擁有你半刻，願時間停止。

「萬一是個可能呢?」在沉睡前我依稀記得自己的心思停留在這個問句。

朦朧中睜開眼睛，盯著似曾相似但陌生的天花板，眼睛已經相當適應籠罩房間的黑暗，使人安心沉穩的呼嚕聲，是現在這個世界唯一的聲音——我與他的世界。

Shout Out Sex Ep.31暈船怎麼辦的來賓芝，分享關於她約炮並投入自身感情到床伴，變得更想要更深入對方的世界，超出原本約定好的相處模式，兩段暈船的經驗，兩道感情的傷疤，走出來的芝，重拾愛上下一個人的勇氣。

暈船的定義，相信在每個人心中都有不同的見解，不論是過於投入一段得不到感情，亦或是上床後想想獨佔另一方的所有，男與女的暈船往往發生在不同的時空背景。男人往往因為被需要而投入憐憫與自己的全部，女人時常因為自己的需求與脆弱，而把自己的身心交給對方，或許這是社會期待對我們的影響。人會暈船，無法自拔不受控制，不論男女都會因愛而脆弱，請相信這樣的脆弱能被治癒。

「一段感情裡，先認真的那個就輸了」是暈船這個感情命題裡面，經常被提到的一句話。談感情是兩個人之間的化學反應，生活中經常遇到的卻是自作多情，往往我們想往前走，但對方只想霸佔你此時的美好，暈船的人會著急確認彼此間的關係，但卻得不到想確認的答案，甚至往往是負面的拒絕。請你服用以下暈船藥，想辦法讓自己定神，冷靜思考目前彼此的關係。

1.如果對方並沒有那麼愛你，不會正視你與他的關係，意味著他不會急於確認關係，當他的專注地不僅只有你時，你也可以多認識其他對象，或許真正的寶藏在別處等著你。

2.傾聽自己內心的聲音，思考自己想要的是什麼，有時冷處理反而得到的更多。所謂愛情使人盲目，在粉紅泡泡裡，人很容易被沖昏頭，試著分散注意力幾天或數周，或許這一切並不是原本那樣的美好。

3.調適自己的心態，告訴自己強摘的果實不甜，勉強得來的愛情走不長遠，你可以選擇離開或繼續，但不論如何，請保持從容大方的紳士淑女形象，你並沒有想像中的那麼需要對方。

暈船的你可以顧影自憐，但請切記愛情不是枷鎖，你愛他並不代表你可以擁有他，暫時放下自己的執念，他並不是你整個世界，讓我們一起練習，如何面對脆弱，然後在一段關係裡，找到自己，愈愛愈強韌。

這裡是 Shout Out Sex，快來跟我們聽聽那段我們曾經路過、正在路上或沒走過的路，跟我們一起 Shout Out Sex！

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