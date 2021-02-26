白袍下的性感靈魂(5)

後來回想起那天晚上就像是夢一樣，可能是某天向流星雨許願，才得以實現吧？

生活回歸一個人，時常看著他的帳號發呆，一夜情嘛！誰會對妳認真呢，就像以前的我，為了不想要再受傷，寧願選擇不去愛，所以我的床上總是替換著許多男人，我們各取所需，無須負責，偶爾吃吃飯，讓他們摸摸我的頭，再親我幾下，我內心中某部分的寂寞就可以暫時填補。

可是這一次我腦海中總徘徊著他的臉。

「妳最近怎麼拉，老是心不在焉」經理走過我的身旁，突然拋出這句話。

「沒什麼～可能生理期來不太舒服」

「這樣啊，如果很不舒服可以請假休息一天，別勉強自己喔」

通常男生經理都比較能說出這種體貼的話，正因為他們無法體會生理痛，而更能諒解女生的不便。

「經理，你有過暈船的經驗嗎」

「有啊，我跟我老婆去綠島的時候，我沒吃暈船藥，可要暈死了」

「我不是說那種暈船拉，是感情中的」

經理大概大我幾歲，剛結婚不久，結婚前單身的他可會玩了，我們私下聊天，他總會跟我說他昨天又約到哪個妹，床上功夫好的要死，讓他想一約再約。

「有啊，我最容易被欲擒故縱的女生吸引，記得有一次我跟一個女生說好『愛』只留在床上，下了床就當陌生人，沒想到在床上做的事，她的笑容跟溫柔，讓我有種談戀愛的錯覺，就想要超越我們說好的界線」

「後來呢後來呢」因為經理看似放蕩不羈的愛玩臉，沒想到也有暈船的時刻。

「後來才發現，她已經快要結婚了，人家有未婚夫啦！」

「那她為什麼來出來約啊」

「她覺得身體跟感情的愛她能分得很清楚，也就是性愛分離」

「那她沒有暈船嗎？」

「有啊！後來她覺得不行，我們才結束的」

「你會覺得可惜嗎？太晚認識她」

「如果妳明知道只能跟這個人相識一陣子，妳會選擇相遇嗎」

「我不會！因為太痛了」我直截了斷的回答。

「可是我會，至少某段時間我還能是快樂的」

經理的一番話讓我有了不同想法，跟醫生做愛的那天晚上，我覺得我好快樂，心情是舒服的。

下班的時候，忍不住發了訊息給他，並期待他的回訊。

「我會準備好啤酒還有妳喜歡的花」

醫生回覆的訊息總那麼讓人心動不已。

深夜，我搭車到了他的住所，按了門鈴後，穿著浴袍的他來開了門，將我拉進門內，我們開始瘋狂的擁吻，急躁的褪去對方的衣服，我拉開他繫在腰上的蝴蝶結，他解開我胸前的鈕扣，摟著他，讓他的嘴唇更接近我胸前，也讓他更靠近我的心一點。

他開始吸吮著我的乳頭，我無法張開眼睛看他，害羞的別過頭去，享受跟他同個空間的空氣，他的味道好香，性感的不得了，讓我恨不的立刻彎下身替他含幾口…

「妳說，妳屬於誰？」

「我只屬於你，我是醫生的…」

說完之後，我立即蹲下身子，讓他規律的按壓我的頭，吞吐著他的堅硬。

《下集待續》

白袍下的性感靈魂(1)

白袍下的性感靈魂(2)

白袍下的性感靈魂(3)

白袍下的性感靈魂(4)

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