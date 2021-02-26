▲「性愛分離」是一件悲傷的事情。我覺得把性跟愛情想成同一件事情會比較簡單，但我做不到。（圖／Shutterstock）

和炮友談性：愛不愛和床上舒服居然一點都沒關係？！

我幫冠取了一個暱稱，叫「警察弟弟」，這樣叫他的時候他總會有點害羞，但還是傳來一張手銬的照片給我。印象最深刻的一次，是他把我上銬，讓我跪在他兩腿間，為他口交，他叫我看著旁邊落地鏡裡的自己，羞不羞恥？我嘴裡含著他的肉棒，沒辦法回答。

【我有一個很愛的女友，但做愛卻不舒服】

冠有一個穩定交往的女友，在關係裡他是比較佔下風的那個。

「男人的自尊是滿無聊的，可是平常她嫌東嫌西之後，我連做愛都會提心吊膽欸。」在房間裡，他對著我解開褲頭，彈出的陽具又挺又硬，我乖巧趴到他旁邊，張嘴含住，那一刻他說，他永遠會記得，征服慾，男人就是有這種幼稚的征服慾。

「其實我覺得我愛她，可是跟妳在一起的時候比較自在。」他告訴我，「我越想愛我女友，反而越常來找妳。我應該是希望，她也這樣乖乖聽話一次。」

那我是不是該不聽話一點，不然我單身好久喔。忍不住跟他抱怨！

【誰是我的最佳炮友？】

聽完男生的想法，我也分享我的。我也覺得，有時喜歡某個約會對象，但吻了對方，上完床，卻覺得非常普通。有些男人對他沒興趣，一做愛可不得了（笑），身體特別來電。

像是對你，我知道你有女友，所以不曾對你動感情，可是吻的時候，我就知道我們的身體多契合。

你身材高挑，把我壓在底下，我的臉埋進你胸口，你用力抽插，小穴裡非常熱辣，不斷分泌淫水。我的身體渴望你，我非常確定。

【不知道的事，就交給身體】

「性愛分離」是一件悲傷的事情。我覺得把性跟愛情想成同一件事情會比較簡單，但我做不到。

這點冠也同意。很愛一個人有可能是，喜歡跟她相處，想照顧她，不一定想跟她做愛。他這麼說的時候，我想到，有可能愛情是在談「關係」，性其實也是在談「關係」。

有種關係就是可以一直做愛、一直做愛，但不能圓滿其他事情。有些關係是性愛皆美滿的，大家都在追尋這個，這並不容易。

冠也說，如果他的身體再「誠實」幾次，對女友性致越來越少，大概就會分手吧。一切聽自己老二的。難怪你會來跟我約炮，你果然只聽老二的。

但我們有時候就是只能聽身體的，只能照慾望去做。

內衣的一角 – 黛西 Daidai