她雙腿痠軟地起床準備著裝上班。

前兩天在夜店的「瘋狂性歡愉」讓她躺了兩天大腿依舊痠麻。

當然──她有得到應得的終極闖關禮物。

而她也不知道，原來自己這麼「能操」。

她顫抖著雙腿、畫著眉毛，對當晚那個男人印象深刻。

「做到死也不把面具拿下來，真以為自己在演言情小說男主角嗎？」害她想知道究竟是哪個傢伙這麼危險、以後遇到閃遠一點，都沒機會確認。

她嘆口氣，整裝完畢揹起包包出門通勤上班。

沿途上，公車奔馳而過的街景在她眼底消逝，但她眼中彷彿只殘留那天晚上的那個身影。

雖然粗暴、雖然不是很溫柔，但她居然會……回味？

至少，她的歷任男友裡面沒有這麼重口味的。

她咬著指甲，思忖著：下次還要去那間夜店碰碰運氣，是否會遇到他嗎？還能，遇到那個人嗎……

思索到這，她搖搖頭，逼自己清醒點。

「有沒搞錯，我居然會想念那天晚上的事情……」

這太荒謬了，簡直在宣告自己是個抖M。

當她按鈴下車，進了辦公室，才剛到座位上，就聽見周遭的同事在竊竊私語。

「欸，你知道嗎？王總監突然被撤換了。」

「據說今天是個從國外分部調派回來的……」

「這消息也太突然了。」

「就是說啊，上頭搞什麼，這麼神神祕祕，到今天早上才發公告……」

總監換人了？

她湊過去問：「那新來的好相處嗎？」

同事搖搖頭聳聳肩，「不清楚，什麼消息都打探不出來。」

她翻了翻白眼，起身走往茶水間，準備先泡杯咖啡醒神。「該不會是因為王總監績效不如預期被撤換掉吧……」

畢竟創新派的點子他都無法接受，太過穩健保守了，因此高層似乎不是很滿意這邊分部的營收……

她自言自語地走進茶水間泡完熱騰騰的黑咖啡，轉身關門離去時，莫名起了雞皮疙瘩。

她回頭一望即將闔上的門扉。

「奇怪，明明沒人啊……」

為什麼、那種被猛獸盯上的感覺……似曾相似？

她敲敲額頭，「不要多心。」

#

「啊！唔唔……」

她被推到大片玻璃窗上，臉頰緋紅，嘴裡抗拒著：「住手，你這禽獸……啊……唔……」

她被人用力扯下絲襪與內褲，從後方進入。

掙扎與抗拒全部化為呻吟，卻同時讓人摀住了嘴。

「嗯嗯……」

她的雙乳從襯衫內衣裡爆了出來，乳房被後方撞擊抽插的力道擠壓到扭曲變形在玻璃上。

「唔唔……嗯……」

她出不了聲，後方的男人猛力挺著腰桿，在她耳邊呢喃：「想不到在這裡遇見妳。」

勃起的陰莖在她甬道裡來回戳刺著。

「以後上班不寂寞了。」

他沙啞的嗓音貫入她耳裡，她知道從此以後，上班的同時自己也變成了獵物。

因為當她發現這個新來的總監，就是在夜店玩弄她的男人、當她看見他真實的面容，注意到他左眼周遭肌膚曾有過大片燒傷的痕跡時，她的訝異，讓他起了憤怒、不安、自卑…與興奮。

「啊啊…你…」

「閉嘴，我什麼都不想聽。」

男人粗魯地在她體內律動，不知是在宣洩讓人發現私底下面貌的不安、抑或是重新看見萍水相逢的囊中物而過度欣喜。

「啊…嗯嗯…」

她感覺到自己的下身越來越濕溽，越來越適應他的侵入，她看著窗外的星空，腦海只閃過一個念頭：

以後大概要天天到總監辦公室報到了。

《下週待續》

慾望實驗室(1)

慾望實驗室(2)

慾望實驗室(3)

慾望實驗室(4)

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慾望實驗室(7)

慾望實驗室(8)

慾望實驗室(9)

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