讓男人最凍不住角色扮演TOP3！來場香豔誘惑的前戲　徹底引爆他慾火吧

文／柯夢波丹

是不是有時候會覺得，愛愛的模式好像有一點像例行公事？對方連前戲都沒有打算做很足，但我們就是一群講究前戲的人啊！是時候披上妳的戰袍了。

No. 3 空姐 經典打翻飲料橋段引爆手愛開場

「Coffee？Tea？Or me？」經典台詞永遠用不膩，當妳拿酒杯與馬克杯，穿著有集中托高爆乳效果的魅惑空姐裝，他完全無法向妳說不。

當妳故意將飲料故意打翻在他褲子上，一臉擔憂地想替他把褲子擦乾時，妳靈活的手指請直接鑽進他的褲襠裡，憑著手愛中逗弄、撫摸、輕掃的技巧，給他一場置身難忘的手愛經驗！（如果妳想搭配乳愛，也是很不錯的選項）

No. 2 護士 摸遍敏感帶的健康檢查

「小護士啊～妳讓我們健康～但太健康～又怕妳離開身旁～」妳聽聽，由一群當時還是血氣方剛的五月天這樣深深唱出小護士的迷人魅力。

在妳套上白衣天使的制服時，微透的潔白衣領配上短到不行的裙子，一臉擔心的摸著因為妳太性感而脹紅爆青筋的他問：「怎麼這麼燙呢？這需要好好檢查一下」接著，搭配像是針筒、聽診器這類小道具（情趣用品店都有！）好好來挑逗他的敏感帶一番，當然最後最好的藥方就是妳了啦！

No. 1 學生 舉手投足都讓他想撲倒妳

男人最愛的就是學生妹！不然為什麼《那些年，我們一起追的女孩》會紅成這樣？綁起妳的馬尾，套上有點憋的制服上衣，記得一定要內搭黑色內衣，男人們說，看到有點透的白色襯衫下，肩帶若隱若現的模樣，把他們的心都勾走了一半～

短到不能再短的百褶裙，妳隨便一轉身就曝光的小褲褲，其實妳不用多做什麼，咬唇跟他說，欸這個我不會，可以教我嗎？（然後手機秀出妳想嘗試的體位）他說什麼都會身體力行教會妳！

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