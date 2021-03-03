妖嬈記(15)-艷紅色婚紗

又？

我不解，抬眸望向他，他坐到我旁邊，帶著光的眼睛彷彿可以看穿一切，我聞到他身上熟悉的氣味，越來越靠近，近到我感覺他的袖子隱隱地劃過我的手臂，我心底暗暗不舒服，不著痕跡地挪開我的手。

在現實生活中，我不習慣與他人靠得太近，尤其是一些我認為我高攀不起的男人，單單只是走進他們的視野就給我帶來極大的壓力。

「你真的不記得我了？」他挑眉，語氣有點不太高興。

我驚訝地站起，這個姿勢方便我從頭到腳地打量他，記憶之中還真的一點都沒留下這個人的影子，倒是羅峰這個名字我有印象，我有一個國中就認識的朋友叫羅峰，但他是一個滿臉麻子卻很善良的大胖子，高中一畢業就去美國讀醫，從此我們再也沒有了聯繫。

可笑臉憨憨的羅峰跟眼前精明能幹的羅峰，印象卻怎麼也無法重疊在一塊兒，而且羅峰畢業後是要當醫生的，根本不可能當IT男，我甩了甩頭，將羅峰那總是憨厚靦腆的笑容拋開，「真的很抱歉，我⋯我記性不好，還是請你稍微提醒一下，說不定我就可以想起來了。」

他打開檯面上的文件夾，不悅且粗魯的翻弄著，「我不喜歡你一直說抱歉的樣子。」

我呆呆地坐下，還是不解地嘀咕道，「抱歉，我不懂你的意思。」

「這是你提議的？」他忽然停下手上的動作，定定地望著一張樣板照，那是一套古代東方新娘的艷紅色婚紗，布料是象徵著完好喜慶的大紅色，鳳冠上垂著象徵著成雙成對的七十二條金墜，霞被上則紋著艷麗的牡丹花，成千上萬朵牡丹在裙擺上如浪一般披散成瑰麗的花浪。

那是我特地挑的仿龍鳳褂，特別鍾意它上面的刺繡。

看著自己的作品，我很快地點頭道，「對，目的是希望可以在亞洲版的遊戲區裡面增加一些東方的因素，增加玩家的歸屬感，比如說世界版的早餐有炒蛋、麵包和橙汁，換成了油條和豆漿，結婚模式除了西式

白紗之外，多了中國古代婚紗的選擇，除了你手上的這款，還有其他兩款⋯」

一談起我感興趣且富有熱情的事情，我滔滔不絕地繼續道，「其實所謂的鳳冠霞被只是為了結婚儀式的莊重而延伸出來的配備，並不是婚紗本身，一套完整的服裝裡包含了裡衣、肚兜和繡花鞋等，除了默認的大紅色樣式，玩家也可以自費升級成其他款式。」

每次都嚷嚷著遊戲開發商是大奸商，難得做一次大奸商的感覺也不壞，「這個訂價我還要再跟財務討論一下，如果沒有太大問題，這個中式婚禮的配備明天凌晨就可以開始進行測試了。」想到這裡，我不自覺地覺得興奮，這也意味著說我下次登入遊戲，就有機會試穿這套婚紗。

買是捨不得買，但試穿也行，我一直都憧憬著我有機會穿上大紅婚紗。

我察覺到羅峰盯著我的眼神多了柔和，嘴角勾起了笑意，「我覺得這個主意很好。」他頓了頓，翻過去幾頁，「但怎麼沒有男裝的禮服？」

我急忙從我手邊的文件夾裡掏出幾份設計圖，「有，但因為我對男裝的審美沒有很敏銳，這一點我還需要跟我其他男同事討論。」

「不用，跟我討論就好，我帶回去看看⋯」我來不及反應，他就從我手上拿過設計圖，收進自己的公事包，整個動作可謂行雲流

水，毫不拖沓。

快得很自然。

《下集待續》

妖嬈記(1)-遊戲開始

妖嬈記(2)-總裁的驚鴻一瞥

妖嬈記(3)-coffee or me?

妖嬈記(4)-夜訪總裁

妖嬈記(5)-跟霸道總裁在書桌上的纏綿

妖嬈記(6)-我跟他的第一次

妖嬈記(7)-從床伴到情人

妖嬈記(8)-無法抗拒的絕對指令

妖嬈記(9)-心跳加速的既視感

妖嬈記(10)-海邊酒吧的懲罰

妖嬈記(11)-浪蕩又無拘無束的愛愛

妖嬈記(12)-總裁的任你擺佈風鈴

妖嬈記(13)-遊戲中的慾火難耐

妖嬈記(14)-沉溺在翻天覆地的情慾裡

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