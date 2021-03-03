樓下的色姊姊(13)

「不要追了！」我對突然出現在這裡的張庭大喊。

真的不要追了，讓那傢伙逃得越遠越好。

我一直都知道學長對我有好感，但我真的沒辦法喜歡上他，幾次約會後都還是沒有感覺。而且我不應該讓學長知道這麼多事的。

讓張廷載回家之後，他說因為擔心我，要留在我家陪我。

也好，我好像真的有點害怕呢，萬一學長又跑來怎麼辦？

「他對我撥開他的手不爽，然後說『妳都可以隨便跟那些男人上床，為什麼我不行！』接著就往山上開去。」我躺在床上，一字一字慢慢說出來。

「車門被他反鎖著，我也不敢輕舉妄動怕出車禍，只要想拿出手機就會被他掐住臉威脅，只好乖乖就範。」說到這裡，張廷牽住了我的手，我也沒有閃開。

「到了之後就是一陣拉扯，我先看準了車門鎖在哪，趁機會攻擊他之後逃離，然後就是你看到的那樣了。」我以為說出來會崩潰，但此刻的我覺得自己很安全，反而不想哭了。

而當我轉過頭去，張廷的眼睛閃爍著淚光，但又咬牙切齒的，只是緊緊抓著我的手，似乎說不出話。

「幹嘛～知道我這麼勇猛，怕了吧？」反倒是我先開了玩笑想劃破沉重的氣氛。

他起身抱住我，我的下巴頂在他的肩膀，而他啜泣的聲音在我耳邊，我看著天花板思考著──這個男人是心疼我所以哭了嗎？

「對不起！我不應該讓妳陷入危險的！」他說完把我抱得更緊，而我眼眶濕濕的。

「以後讓我來保護妳！」本來剛才要哭出來的眼淚，現在才潰堤…

我在他的懷抱裡哭到疲憊，後來怎麼睡著的也不知道。隔天醒來發現我還躺在他的臂膀裡，望著他沉睡的模樣，我竟然心裡冒出一絲幸福感。

「妳醒啦？」結果他馬上察覺到我的目光醒了過來。

「剛醒。你的手…還好嗎？」我抬起頭，用手指了指他的手臂。

他動了動手臂，一臉認真地在調整角度，我卻情不自禁地吻了他。他對我突然其來的舉動又驚又喜，愣住的眼神跟上揚的嘴角讓他更可愛，我又親了他的嘴，這次我用力的深吻，想讓他感受到我心裡的渴望。

現在的我，好想把他吃掉。

我的嘴緊緊貼著他的唇，兩手貼著他的腰間再蔓延到他的背，躁動地撫摸著他精實的身體，唇舌也開始用更多的舔拭表達我的渴望，而被挑起慾望的他把我抱了起來，我兩腿跨坐在他的大腿上，我們先脫掉各自的上衣，用赤裸的身體面對面抱住對方，高漲的體溫讓慾望更加膨脹，膨脹我的乳頭也膨脹他的肉棒。

「我愛妳。」他說。

我已經性慾高漲到眼神迷離，被他這句突如其來的「愛」給叫回現實…

《下集待續》

樓下的色姊姊(1)

樓下的色姊姊(2)

樓下的色姊姊(3)

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樓下的色姊姊(8)

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樓下的色姊姊(10)

樓下的色姊姊(11)

樓下的色姊姊(12)

Mrs.L 好攝戀人