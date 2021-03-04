第一次高潮連連，是經驗豐富的炮友給我的！

妳還記得自己是怎麼跨出第一步去約炮嗎？

約炮之前妳已經知道太多威脅：人身安全、性病或是被騙，怕傷感情、怕暈船，可是最後仍有一個東西，讓妳決定試試看，妳已經準備好了。和約會對象做愛，或許沒有那麼糟糕。

我和Ｈ在車站見面，我的第一個炮友。我們像情侶一樣牽手逛街，直到傍晚進到旅館，他把我抱到床上，我自己褪去上衣，露出豐滿的胸部；我也抓著他的衣服往上脫，他有著結實的肩膀和胸膛，我們接吻，熱烈地吻，眼前這個第一次見面的陌生人觸碰我的胸部，把嘴唇湊過來吸吮我的乳頭，我細細呻吟，緊緊環抱他的肩膀。

在旅館前我有點緊張，Ｈ輕輕撫摸我的手，他告訴我，路上他一直想著：等下要跟這麼漂亮的女生做愛嗎？跟我說這些的時候，他的身體微微向我靠近，我能聞到他身上的氣味，既陌生又性感，讓我小穴裡一陣緊。

我只能賭賭看，對陌生人的信任。旅館房間是我訂的，我們過夜，我帶他到房間裡，任由他褪去我的衣褲，我裸身躺在床上，張開雙腿，他親吻我的大腿內側，慢慢往上，然後把臉埋進私處，我覺得自己的臉頰好燙，全身都很興奮，完全忘了自己為什麼會在這裡，只記得身體無比舒服。

他躺在我右邊，把手指伸進陰道，用力愛撫，我緊抓他觸碰我的那隻手，瘋狂呻吟，小穴不斷湧出淫水，他放慢動作，再一次抽送手指，我弓起身體，迎接接連襲來的高潮。我覺得暈眩，閉起眼睛側身縮起身體，他在我上面，鼻尖輕輕點著我的肩膀，此時我的臀部和大腿全沾滿淫水，他扶著我的屁股，用跪姿插進來；我把身體縮得更小，像是抱著自己，他壓在我身上，擺著臀部抽送，陰道裡非常熱辣！

他在我耳邊告訴我，妳真的很美，然後輕撫我的背，我感覺自己眼角濕濕的，不知道什麼時候我突然開始流眼淚。我轉身正面迎著他，他撩撥我的頭髮，親吻我的臉頰，他抱緊我的身體，用力衝刺，高潮之際，我只聽見自己的叫聲，所有感覺被下體的交合淹沒，他停下來，我渾身軟，他把我摟進懷裡，替我擦

眼淚，我們什麼也沒說，只是靜靜地睡著了。醒來，又再做了一次。

那天的我並不知道，後來我會和Ｈ交往三年，之後由我提出分手。

如果重來一次，我還是會選擇那個在交友軟體上找炮友的自己，選擇遇見他、離開他，而我也只能這麼做。

內衣的一角 – 黛西 Daidai