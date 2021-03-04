人體中敏感度較高的部位有哪些？鎖定3種刺激方式創造更多快感

文／許雅雯 性福導師

在診間，蠻多個案會提出做愛沒感覺、找不到高潮的困擾；除此之外，問到調情的時候，不管是親吻愛撫等等的肢體接觸，也會聽到「不知道，就覺得癢」、「嗯……沒什麼感覺」，更不好的互動則是會說出「反正他只要靠近我，我就覺得他就是想找我做愛！」這類負面及拒絕的回應。

然而只要細想一下，我們的皮膚可是遍佈全身，而皮膚又佈滿了許多的神經線，也因此任何的碰觸真的會毫無感覺嗎？答案自然揭曉。那為什麼常常聽到人家說「沒感覺」，這時候就可以區分出「生理的感覺」和「心理的感覺」了。

鎖定敏感帶

網路有句諷刺的話「人帥抱緊，人醜報警」，這句話就可以解釋假設是同樣的接觸（生理的感覺），會因為自己心裡對於對象的感受（心理的感覺）而有天差地遠的回應。這篇文章就先來介紹，在生理部分如何鎖定敏感帶，讓你不失手！

我們身體會產生感覺主要是來自於大腦，而且根據「潘菲爾德圖」及「兩點覺閾」的研究，腦中部位面積的大小會跟相對應的器官敏感度成正比。所以我們人體中敏感度最高的部位前幾名是手、嘴唇、臉部、腳指與腳底，可以感受到的是最為明顯的，其次才是胸部、腹部、背部及肩膀。也因此之前的文章才會提到，別只顧著想進入，吻戲才是能讓你快速到達重頭戲的關鍵喔。

抓住三要訣，讓人更有感覺

光是鎖定敏感帶還不夠，我們可以藉由不同的刺激方式，讓人更有感覺：

1.溫度：藉由冷熱的變化帶來不同層次的感受。在性愛招式裡面很出名的就是「冰火五重天」，用冷熱的溫度差，讓人彷彿在洗三溫暖一般，忽冷忽熱，讓人受不了。可用於生殖器上或是上一段提到的敏感帶上。

2.痛覺：性愛裡，最能體現痛覺莫過於BDSM了。由於痛覺會刺激腦內啡肽(endorphin)的分泌，會讓人產生興奮感，所以像是適度地拍打伴侶的屁股，在痛與快樂中感到刺激的變換，正是所謂的痛快！

3.觸覺：觸覺的接受器還可細分為拉扯、震動、壓力及對質感的辨別等。可想而知，我們不僅能使用手部做為觸摸上的變化(快慢、大小力及輕輕地拉扯陰毛等)，或是運用按摩棒的震動頻率帶來快感，更可以利用不同的材質做觸覺上的改變，像是羽毛、絲質的布料、精油的按摩……帶來多樣化的刺激。

在掌握了人體中敏感度較高的部位有哪些，以及透過溫度、痛覺與觸覺的刺激創造豐富的變化之後，可以試著和伴侶一起探索，開發性愛的樂趣。不過，也別忘了一開始提到的生理與心理的感覺，生理的感覺可以在學習技巧後得到提升，心理的感覺則是另一道要學習的課題了！

本文授權自 相性幸福