禁忌課後輔導(6)-完

半响，她推開他，用手背擦了擦被吳天佑吻過的嘴唇，咬住自己下唇說不出話來。

「你到底…想怎樣？」在她年輕的教育資歷中，還是第一次遇到這麼棘手的問題學生個案，王歆恬眼眶泛淚，不只是因為她被冒犯的委屈，也是一種深沉的沮喪。她不知道自己還能怎麼幫助這個大男孩，被學校退學離開教育體制之後，他又會變成社會裡什麼樣的恐怖存在？

「如果我做再多的壞事都不能逼我爸媽出面來解決問題，下次可能就是要殺幾個人了吧？」吳天佑皺起眉頭，抿直了嘴角。他看了她一眼，眼神中充滿了哀傷，然後一路退到牆角，席地坐了下來。

她終於有一點懂了，問題學生的背後是他想要喚起別人的注意和關心，小奸小惡沒有人關心，就會作奸犯科做出更嚴重的錯事。每一次試圖激怒她的吳天佑，其實都在向她發出求救訊號。

她走到他身邊，一樣席地坐了下來，並肩坐在他旁邊。

「我能怎麼幫你？」意識到吳天佑內心的脆弱，她也轉換了表達方式。

「我爸媽在我小學時就分開了，可是一直沒有辦離婚手續，是名義上的夫妻。他們把我一個人丟給奶奶照顧，媽媽剛開始還會關心我，後來可能交了男朋友越來越少聯絡，我爸更不用說了，回家就是拿錢給奶奶而已，幾乎不在家裡過夜的。反正我現在也能照顧自己，我早就習慣了，但是連奶奶過世都不出面，我真的不知道…，為什麼我會有這樣的父母？！」他一邊說，眼底一邊又湧起淚水。

她摸摸他的頭，再拍拍他的肩膀，鼓勵著他繼續往下說。

「我想如果我做了壞事，學校就可以幫我逼我的父母出面了。對不起王老師，如果我冒犯妳讓妳不舒服了，我真的很抱歉…，因為我實在也想不到什麼方法了。」他凝視著她的眼神，不見任何的叛逆乖戾，只是一個單純無助的大孩子。

「我知道了。我的確被冒犯了，但我原諒你…」王歆恬覺得一陣心疼，忍不住張開雙臂，讓早熟而缺乏關愛的孩子躲進她的懷裡。那個年輕放蕩不羈的靈魂，此刻終於安靜了下來…

她撫摸他寬闊的肩膀說：「我回辦公室會趕快聯絡你的父母，請他們出面處理奶奶的喪事，喪假期間你就好好陪奶奶最後一段路吧！學校的部分你不用擔心，走出這間儲藏室，就當什麼事都沒發生過。但你必須答應我，喪假結束後回到學校，老師要交派你重要任務，我要你當我最得力的助手，幫我點名和管理班上的秩序。你也要好好學習，跟不上的課業就放學後留下來我幫你輔導。」

他抬起頭來，堅定認真地點點頭：「好的，謝謝老師！」

她回以一個溫柔的微笑。

幾個月後，在王歆恬的辦公室裡總會看到一個大男孩認真讀書學習的身影，偶而還傳來談笑的聲音。

「老師，妳什麼時候要結婚啊？」

「你問這個幹嘛？」

「我這麼帥，想當伴郎啊！」

「你這麼帥，新郎才不願意讓你當伴郎呢！」

「那我吃胖好了、吃胖好了！哈哈哈哈哈…」

王歆恬看著吳天佑爽朗的笑容，也開心地笑了。

《全文完》

禁忌課後輔導(1)

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禁忌課後輔導(5)

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