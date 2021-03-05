婚姻的寂寞告白：「不願和枕邊人愛愛，寧可和外遇對象牽手散步」

大概五年前，我有個同事Ｅ姐，臉書上放著和老公小孩的合照，夫妻顏值都很高，假日出國旅遊樣樣來，我覺得好羨慕。

所以那天Ｅ姐跟我說這些的時候，我非常驚訝，或許是因為酒喝多了，又知道我即將離職，所以她才跟我說吧。她告訴我隔壁部門的主管是她的情人，交往兩年了，各自有家庭；因為雙方都是已婚人士，反而更能相互取暖，他知道她每張幸福照片背後的寂寞，不曾質疑她什麼，維繫自家的婚姻也是共識，所以只做情人。

「我覺得自己好幼稚，可是和他牽手散步我就滿足了，有愛的感覺；這在我老公身上完全找不到」她這樣告訴我。

想想可能是生孩子的錯？或是早在他們規劃婚禮，貸款買房，就覺得瑣事纏身；旅行的時候也是，她花了好大的力氣，才整理好一家人的行李，兼顧自己化妝打扮，打卡之後，他去旁邊滑手機喝咖啡，她陪孩子吃飯玩耍，每一段旅程都是如此。

當情人以戀愛之名，讓她久違甩掉老公和小孩，來場浪漫的旅行，他牽著她的手，兩個人在路上共吃一支冰淇淋，到酒吧喝到微醺再回飯店。他褪去她的衣服，解開她的內衣，揉捏豐滿的乳房，他興奮把嘴湊過去吸吮，她聽見自己無法克制地呻吟，她被情人壓在底下，裙子撩起，內褲脫去，他說她怎麼濕成一片了，說完把臉埋進她雙腿間，仔細品嚐她私處柔軟的唇瓣。

他進入她的時候，小穴有輕微的撕裂感，隨著他擺動臀部抽插，陰道裡一陣熱辣，她抱緊男人的肩膀，輕咬的他的身體；她不太記得上一次丈夫進入自己是什麼時候的事，當情人把她翻到背面，她趴著翹高屁股，他插進來她很快就高潮了，男人也加快速度，迎向射精。

可是後來Ｅ姐感到很哀傷。他也有妻，而他寧願在外面這樣子；婚姻這種東西，似乎可有可無。

但我還是一個好媽媽吧。Ｅ姐扶著我的肩膀跟我說，她已經把孩子都照顧得很好了，在這種只有她一個人照顧的狀況下；而她也覺得，自己和情人不會走太久，總有一天他們會回去面對當初選擇的婚姻。「妳要結婚要想清楚喔！」Ｅ姐摸摸我的頭髮，把我當小孩一樣，我覺得心疼她，目送她上計程車。

離職之後我再也沒見到Ｅ姐。

內衣的一角 – 黛西 Daidai