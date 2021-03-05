愛愛，該用的是「心」

我撥開她的外陰唇，讓她那個已經濕透的淫穴露出。她濕透的淫穴看起來晶瑩剔透，就像是在不停召喚著我的肉棒「來吧！進來吧！快插進來吧！」「我要！我想要！我要你！」

這種氛圍是會互相感染的。也就是說，當你看到做愛對象對於這個做愛也同樣這麼投入，無論是心理還是生理上的，你都會受到很大的刺激；換句話說，如果你做愛的對象在整個做愛氛圍上，顯得格格不入，那麼你確實很難投入這場做愛。

所以很多女人不知道，其實用心投入做愛是一件很重要的事。因為這會大大影響你們之間的做愛品質。但是很多走入婚姻之後的女人，對夫妻之間的「情趣」根本視而不見，好像男人天生就該無欲無求。「我工作這麼辛苦了，晚上回家還要解決你的性慾？」「我白天帶孩子這麼累了，睡前還要配合你的需求？」

這種內心的OS我相信在婚姻中的女人都不陌生，甚至多數女人會選擇直接說出來，這對男人來說其實是內心的一萬點暴擊，時間久了甚至會從心理影響生理，漸漸地夫妻之間也就對「做愛」這件事越來越疏遠，甚至身邊有好幾位有了家庭的男性朋友都說，跟老婆沒做愛的時間都是以年為單位做計算的。我不想以這個做藉口，說這種因果關係導致有些男人喜歡外食，當然大多數的男人還是因為下體犯賤（例如我），但你說真的全然沒有關聯嗎？我覺得這種說法也不是很客觀。

所以其實我會建議這些走入婚姻的女人們，對於做愛還是得用心。我的確相信白天各種繁忙會降低性慾，甚至把人變得無慾，其實包括男人，在面對生活中的各種壓力，工作上的也好、家庭中的也好，有時候也會因此造成性慾上的減退。但良好的性生活是維持夫妻關係中的重要一環，所以這部份即便再怎麼樣，雙方都必須抽出時間來正視。

也許是一個月至少抽一天的時間，兩個人好好的約會一下。選個不錯的汽車旅館或飯店，好好地讓彼此都放鬆。也許是一起洗個鴛鴦浴，或是抱著彼此躺在床上看部情慾電影，再不然就是認真地幫彼此做個精油按摩，這不但可以消除彼此在生活中的壓力，也能促進兩人之間做愛的氛圍。

更甚者，你們可以來點床上的小遊戲，角色扮演或是情趣內衣、性愛玩具或是劇情推演，讓這些小遊戲讓你們更助「性」。這時候心理上的放鬆也很重要，放下心裡所有的雜事，好好享受這一刻，不但有助於兩人之間的感情增溫，也能釋放生活上的各種壓力。

帝王粉絲團