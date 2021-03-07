白袍下的性感靈魂(6)

他按壓的力道很輕，可是卻很深，但我甘之如飴。

我以為，跟他的深夜發生的那些情慾動作戲，只能出現在夢裡，而現在，我又再度含住他的陽具…

外面突然下起雨來，雨珠滴答拍打的窗戶，那微開的窗邊，開始有一陣一陣的風吹進來，吹在全裸的我們兩人身上卻也不覺得冷，因為我覺得呼吸到的空氣溫度好高，讓我的身體越來越熱，他的手掌撫摸過我的身體每一處，我每一寸肌膚都有他碰觸過的溫度，他的指頭滑過嘴唇、我的鎖骨，最後停留在我的乳頭…

「喜歡嗎？」他用力捏了一下。

「啊～好痛」

他用力的拍打我的臀部，把我的寂寞從體內拍打出來，讓我不再覺得自己孤單，外面的雨滴聲跟我們肉體的碰撞聲，像是再互相較勁，都越來越大聲。

我看見他輕咬著嘴唇，好像被我夾得很舒服一樣。

「妳不要再偷夾了，我快要受不了了。」

他聲音些微顫抖的說完這段話。

我用手掌摀住我的嘴，避免我偷笑的表情太猖狂，因為從來沒有人可以抵擋我陰道用力夾住的感覺，幾乎每個男人都說我超強。

忘記我們到底打炮打了多久，最後我只記得他射了之後，我連沖洗的力氣都沒有，就先睡了一會…

後來等我再次眼睛張開的時候，他把我摟在懷裡，一起睡著了，難怪我覺得我快不能呼吸，而且好熱啊！

「嗯～妳醒啦」他閉著眼睛跟我說話。

「嗯嗯，我被你抱得好熱」

「因為我熱情如火，妳當然熱」

「白癡喔！哈哈」

深怕後來的每個雨天，我的耳裡滿滿是他。

「你上班的樣子應該很認真很帥」

「妳是不是有制服癖」他有點想偷笑，一直想守住嘴角，但他還是沒成功。

「其實我幻想過被醫生上，偷偷摸摸地在醫院做」

「既然妳都這樣許願了，好像不幫妳圓夢不行耶」

「你都在網路上這麼暴露了，應該也沒什麼好怕的吧？」

「不能這樣說阿，我在患者前也是個備受尊敬的醫生呢」

「那些患者一定不知道你如此道德淪喪」

「醫生有欲望不是挺正常的嗎」

後來他接著說。

「如同現在，看到妳若隱若現的乳暈，我真得超想舔的啦」

「那何不再來一次」

我撥起我的頭髮，舔了舔我嬌嫩欲滴的雙唇，弓起身子坐在他身上，在往前傾，讓胸部呈現超美的水滴狀，這下他真的受不了了，把臉埋進我的奶裏頭，他不斷的蹭阿蹭，在我胸前的柔軟蹭來蹭去，還時不時的伸出舌頭舔…

我扶著我一邊的奶，把自己的奶頭塞進他嘴裡，然後閉上眼睛，人家說閉上眼睛之後，妳的感官會放大，我現在就是，真的很爽。

他的手指往下滑到我的陰蒂，很有默契地開始磨蹭起來，上半身跟下半身同時享受刺激，我很快地就高潮了，夾緊了雙腿中的手指，但他仍然沒有要停止的意思，我這可不是欲拒還迎，是真的太刺激了…

《下集待續》

白袍下的性感靈魂(1)

白袍下的性感靈魂(2)

白袍下的性感靈魂(3)

白袍下的性感靈魂(4)

白袍下的性感靈魂(5)

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