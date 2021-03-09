▲男人為何愛偷吃？其實不一定是因為你滿足不了他！ 3個原因解析他們在想什麼。（圖／shutterstock）

男人為何愛偷吃？其實不一定是你滿足不了他！ 3個原因解析他們在想什麼

文／柯夢波丹

懷疑另一半有外遇？玩交友app？男人出軌偷吃的藉口百百種，任何理由他們都掰的出來，不過偷吃的對象倒好分，一種是真的帶有感情的外遇，另一種則是純粹想發洩的炮友，但anyway對於偷吃外遇，我們女人就是不能接受，除非妳也等著想分手（咦！）

肉體出軌=心靈出軌？

有些男人玩交友app偷吃，未必是因為另一半在性愛上滿足不了他，而是他追求征服女人的感覺，他認為能成功約到不同女人啪啪啪，那征服感大過做愛的刺激。

對他們來說，他們不會對交友app上的炮友產生感情，仍是只愛女友一人，但對於女人來說，肉體出軌等同心靈出軌，偷吃就是偷吃，沒有可原諒的理由，誰管妳有沒有感情呀。

在交友App Tinder上有不少自稱MBA的男人（Married but Available )，或者開宗明義說找炮友的男生，至於為什麼有另一半配合愛愛但依舊想偷吃，其實不是來自肉體上的滿足，而是心靈上的滿足。

偷吃男：和炮友愛愛可以放膽玩

大部分男生都覺得和炮友可以玩得超盡興，完全沒壓力，在炮友面前可以盡情做自己，展現男人的獸性。女友老婆可能不敢向她們要求口交口爆、中出內射，但炮友在同時也追求愛愛快感，接受程度也較大，而且男人覺得跟炮友愛愛，雙方你情我願，使用起來也較安心。

玩交友app偷吃炮友沒有理由，只因貪玩！

男人怕悶，一刻都不能安定。尤其當與女友遠距戀愛，或者大家工作時間癲倒，妳放假時他上班，這時男人就會心癢癢的想來挑戰一下，於是就上交友App找炮友。

而只找炮友的男人，他們只會視之為玩，玩跟戀愛是兩回事，然而這個說法說服不了女生，既然你要玩，就是沒有認定自己，那就無謂浪費時間了。

怎樣才知道另一半玩交友app偷吃？

可能女生會問，怎樣才知道另一半偷吃？訪問過在玩交友app Tinder 上找炮友的男玩家，大部分都會說「有心要瞞妳的，妳是不會知道的」。

的確，男人有心瞞你，一定會有好多藉口，另外，他們玩交友app甚至和炮友約會後絕對不會立刻跟妳見面，以免身上的香水味還有一些小細節會出賣自己。

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