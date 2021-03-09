▲咖啡廳裡的「小確性」。（圖／shutterstock）

咖啡廳裡的「小確性」(1)

她喜歡在充滿壓力的周末下班後，來到公司附近巷弄轉角的這間咖啡店。

小小的空間，鵝黃色的燈光打落在溫潤的木質裝潢上，不起眼的地點，偶爾高朋滿座。

她提著包包推開木門走進去，經過吧檯時，聽見老闆飄來一句：「小姐，照舊嗎？」

「嗯。」她直接走往牆角的座位，有氣無力地回著，身軀陷入單人沙發座椅，癱軟的姿勢沒什麼氣質，疲憊全掛在臉上。

她看著老闆慢條斯理地手沖咖啡，俊秀的臉龐戴著金色邊框眼鏡，溫文的五官在燈光下映照出些微稜角，不疾不徐的模樣像極了一幅漂亮的油畫。

這是她時常光顧的理由。

「不餓嗎？下班喝咖啡當正餐？」

「沒什麼胃口。」她隻手撐著下巴，欣賞他優雅拉花的舉止。

她喜歡他的手指。修長的指骨、乾淨的指甲、白皙又細緻的肌膚，沒有粗大的毛細孔。

如果不是手指節骨稍微粗了些，簡直可以媲美女性的手了。

她愛極了他手指間的任何動作，優雅而輕柔，叫人目不轉睛……

這雙手，在愛撫的時候也很溫柔吧？

她腦海飛舞著漫天的謎思。

當他送上咖啡時，杯盤輕輕敲上桌面的聲音喚回了她的神智。她低頭一看，對著拉花的圖案意有所指地笑。

「不知道輕易對女性顧客送上玫瑰的圖形，很引人誤會嗎？」

面對她刻意的調侃與戲弄，他面不改色，只淡淡回了句：「這可不是『輕易』就能做出來的。」

「我以為斯文的男生都比較容易口拙？」

「那妳看錯人了。」他投以她一個溫柔的笑容，轉身走回吧檯，邁出步伐的同時逕自說：「我幫妳加塊蛋糕吧？單喝咖啡容易傷胃。」

她輕聲說：「這可不在我的點餐計畫裡喔。」

「加贈的。」

他走回櫃台，從冷藏玻璃櫃裡取出一塊巧克力蛋糕，拿起擠花袋。

這是她喜愛來這間店的第二個理由。

他會在蛋糕上即時做裝飾，擠上奶油花朵與切片水果、或是餅乾，讓每一位顧客拿到蛋糕時都是獨一無二的，滿足現代人虛榮與尊貴的感受。

他擠好一朵朵奶油花，最後將管口殘餘的鮮奶油一抹，毫不浪費地將沾上乳白色凝結體的手指送入口中。

這個輕輕吸吮指頭的動作，挑起她敏感的神經。

不是只有男人會對女性吸吮手指的動作有所遐想；女人，也會。

她無法移開視線，甚至嚴重懷疑，這名溫文爾雅的男性有意無意地在勾引她。

《下週待續》

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