樓下的色姊姊(14)

「我愛妳。」我情不自禁對她這麼說。

「愛？」她把我往後一推，疑惑地看著我。

我說錯話了嗎？

「對，我覺得我愛上妳了。」我故意板起嚴肅的臉，認真地對她說。

誰知道她的耳朵先變紅，然後兩眼直盯著我看，應該是害羞了吧？

「幹嘛？害羞了？」我故意問她，還往前靠近看她的臉頰，但她馬上別過頭去，一直想推開我。

「你怎麼確定你愛上我了？」她推開我的同時，壓低音調用質問的口氣吻我。

「我是不確定愛上一個人的感覺是什麼，可是我就想對妳這麼說。」我想不到更好的說法，只好誠實地回答她。

「你才幾歲？真的愛我又能怎樣？」看來她真的是顧慮年齡差距，而不是不喜歡我。

我才不管她到底要怎樣，先直接緊緊抱住她，她試著掙脫並一邊要求我放開，但我只想用行動證明我實在對她深深著迷。很快她就放棄掙扎，只是輕輕把頭靠在我的胸口，我梳著她的頭髮，試圖延長這段美好的時光。

「我先說，我可沒錢養小白臉。」她說。

「妳有病喔？誰要給妳養了，我養妳還差不多吧？」她也想太多了。

「你？你還這麼年輕。」她講得很不屑，是故意想惹我生氣吧？

「誰說年輕就要給女朋友養？妳就只是擔心這個？不是擔心姊弟戀？」我希望我的語氣沒有真的太差。

「我也會擔心啊！這是一起的好嗎？而且…我都幾歲了，我不想談一場又會分手的戀愛，還不如當炮友就好。」她越說語氣越不肯定，看來有人說謊了。

「哦？所以妳只想跟我當炮友？」我抬起她的下巴，好讓我們可以四目相接。

「但我不想，我想當妳男朋友。」說完我就吻了她，她應該懂了吧？

而這一吻，她終於沒有把我推開了。

她被動地等我用舌尖探進去，敞開的唇齒就像是默許了我的告白，我慢慢下探的雙手，感受到她再次高漲的體溫。她腰背柔潤的肌膚，帶著淡淡香味的長髮，還有向來大膽的雙腿，幾乎同時包裹著我，我摸到的、摸到我的，都是她。

「再讓我想想。」即使唇齒緊貼在我的唇上，她還是用性感的聲音對我說了這句討厭的話。

更壞的是，說完就往下抓住我的老二，然後對我使出一個媚惑卻又調皮的眼神。

喔不，她隔著褲子都能準確地把玩我的龜頭，這又癢又爽的感覺實在太壞了，好像一直在小穴前摩擦卻不能進去一樣。

而她吐著一小截舌頭，繼續用性感媚惑的眼神看我，我伸手想摸摸她的嘴巴，卻被她用舌頭接住了我的手指，貼著我的手指上下吸吮，當她將手指整個吞進嘴裡時，我很確定我現在只想馬上把老二塞進去。

《下集待續》

樓下的色姊姊(1)

樓下的色姊姊(2)

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樓下的色姊姊(11)

樓下的色姊姊(12)

樓下的色姊姊(13)

Mrs.L 好攝戀人