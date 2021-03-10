妖嬈記(16)-指尖的溫度

忙著亞洲版妖嬈記的專案，我這週像沒有感情的工作機器，我的肉體每天都被工作摧殘著，我的靈魂則每分每秒都被羅峰折磨著。

我長這麼大，第一次被花式撩。

有種冷叫羅總覺得你冷，親手將他帶著草木冷香的外套披在你身上。

有種餓叫羅總覺得你餓，早餐給你送酥皮蛋餅，下午茶給你半月燒，隔天給你送千層蛋糕，每天花樣不帶重複的。

有種笨叫羅總覺得你不會，他會將手疊在你抓著滑鼠的手背上，溫度從他的指尖觸電一般傳至你全身的末梢，他的氣息輕輕噴在你耳後，手把手教你怎麼除bug。

我外邊平靜，內心在淚流滿面，羅總，可以不要靠我這麼近嗎？這麼顯而易見的bug我可以自己除就好，不需要您老操心啊！

內心在崩潰，外表卻只能淡淡地說道，「謝謝羅總的指導，我以後會記得的。」還要假裝抄筆記，一副認真向上的模樣。

心好累！

這種架勢，連樓下的警衛都看得出來他在追我好嗎？

好不容易熬到星期五，為了下週一開始的宣傳，所有人都熬到晚上近十一點才先後離去。

除了羅峰因今天要去參加喜宴所以請了一下午的假，聽到他要請假，我竟有點鬆了一口氣的感覺，踩出辦公室的步伐疲憊卻也輕鬆。

但當我看見樓下那挺拔的身影，挺直如松站在辦公大樓門口，我呆滯了，一口氣差點喘不上來，「羅…羅總？你…你今天不是請假嗎？」

他聽到我的腳步聲時，很直覺地回頭望向我，一看就知道在等我，向來淡定瀟灑的他語氣聽起來竟有些窘迫，「我……我在等你，想說載你回去。」

我甩甩我手上的車鑰匙，「我有自己開車來，不需要你載。」金屬撞擊的幌噹聲在偌大的大廳裡清楚地迴盪著。

他驅前一步，語氣有些小心翼翼，「我擔心你疲勞駕駛，不如我載你回去，我明天再安排人過來幫你把車開回去？」

因為去喝喜酒的關係，他此時並不是身著工作時間常穿的休閒素色上衣，緊窄的黑色西裝外套和襯衫更顯得他的精瘦，平時散落的短髮被利落地梳理到額頭上，金屬框眼鏡拿掉了，原本就深刻的輪廓在昏暗燈光底下顯得很是冷峻。

「謝謝你，我很常這樣熬夜，不算什麼疲勞駕駛，你的好意我心領了。」我對他點點頭，打算繞過他。

他邁前一步，擋在我面前，「你是不是怕我？」黑曜石一般的眼眸彷彿不興波瀾的深潭，隨時可以把我吸進去。

我神情一滯，努力克制住因為慌張而開始亂飄的眼神，他的氣息逐漸籠罩在我身上，讓我每一個鼻息吞吐都充斥著他的氣味，我不討厭那個氣味。

卻也讓我受不了。

「我不知道你是哪裡有問題才會這樣對我好，我只說一次⋯」我抬眸故作冷靜地看著他，「我不需要，我已經習慣一個人了，我不想要任何一個人插足我的生活，我不想談戀愛，結婚我更加想也不會去想，你真的找錯人了，你聽懂了嗎？」

我首次瞧見向來作風凌厲的羅峰，露出驚慌的表情，他斟酌了半響，只說出，「我⋯沒有，我不是這個意思⋯」

「我是這個意思！」我打斷他，「抱歉，我真的要回去了，可能我今天太累了，一直在胡言亂語，再見，還有晚安。」

一時的勇敢只是假裝，內裡怯懦的我才是真實的，我還是習慣性地道歉，才有底氣跟他說再見。

這一次我終於大步邁過他，頭也不回離他而去。

我深信這一切都是虛假且不可信的，比遊戲裡的場景還要虛假，談情說愛還不如去遊戲內跟唐夜做愛還來得實在和快樂，一切至少還在我的控制範圍內。

人類的世界真可怕。

我現在只想要趕快回家，趕快回到遊戲裡。

《下集待續》

妖嬈記(1)-遊戲開始

妖嬈記(2)-總裁的驚鴻一瞥

妖嬈記(3)-coffee or me?

妖嬈記(4)-夜訪總裁

妖嬈記(5)-跟霸道總裁在書桌上的纏綿

妖嬈記(6)-我跟他的第一次

妖嬈記(7)-從床伴到情人

妖嬈記(8)-無法抗拒的絕對指令

妖嬈記(9)-心跳加速的既視感

妖嬈記(10)-海邊酒吧的懲罰

妖嬈記(11)-浪蕩又無拘無束的愛愛

妖嬈記(12)-總裁的任你擺佈風鈴

妖嬈記(13)-遊戲中的慾火難耐

妖嬈記(14)-沉溺在翻天覆地的情慾裡

妖嬈記(15)-艷紅色婚紗

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