那些炮友教我的事：似是而非的關係，就只是「戀愛炮」

第一次暈船，是我22歲的時候。

他是一個ABC，會樂器又每天閒閒沒事做，三天兩頭跑酒吧射飛鏢，豐富的生活吸引了剛畢業對未來茫然的我。

而且他嘴巴很甜。對當時戀愛經驗還不多的我來說，有個男生會傳訊息叫自己Baby，三兩句現在看起來很粗劣的撩妹情話，已經能讓身邊的姊妹一起臉紅尖叫了。

很快我們就單獨約會，並且在海邊舌吻，躲在黑暗處為對方愛撫。當他想掀起我的衣服，相對保守的我馬上阻止他，他也沒有盧小小或哄騙，只是馬上說了Sorry就抱住我。

我、能、不、暈、嗎？

緊接著下一次見面，地點就在他自己賭氣在外租的小套房。

他搭著我的肩膀，我抱著一包洋芋片，兩個人擠在套房附的雙人沙發看電影台，中途開始看的電影讓我們維持一段尷尬的時刻，一直到他慢慢把手移到我背後，見我沒有閃躲，他就伸進我的衣服，單手就解開我的內衣，然後起身壓住我。

那天就在沙發上做了，之後的三個禮拜，我幾乎三天就去一次。我們從沙發到床上，從床上到廁所，從廁所到他抽菸的小陽台。

所有地方都有我們做愛的畫面，他每一次都是先親我的耳朵跟脖子，那溫柔的親吻和我過去的經驗完全不同。

他還會在做愛之後從後方環抱我，狹小的陽台還是能看到港都的美麗夜景，那刻的浪漫勝過我在那之前的每一場戀愛。

但回到他原本沒有作息的作息，沒有什麼經濟壓力的生活，我幾乎捉摸不到他的行蹤，在那個沒有限時動態的年代，我很快就耐不住性子問他「我們的關係」。

當然，他只說了「我還沒準備好談戀愛」。

之後就是你我都知道的冷淡、閃躲、裝傻、消失。

真的消失。

訊息完全不讀不回，臉書和IG本來就不太發動態，更是不見新貼文。

就這麼消失了大半年，某天他突然傳訊息給我。

「Hey girl. I miss u.」

軟弱的我馬上點開訊息，裝作不在乎之前的失蹤，想再跟他見面，只是沒想到太過積極讓他再次消失。

再下一次已經過了三年，那時候我早就不在原本的城市。

三年後的我也遇過好幾個「他」，或許更溫柔也或許更霸道，或許是說他想一個人，或許是告訴我再多相處一陣子。

總之他們都跟這個ABC一樣，喜歡有個人噓寒問暖甚至說說甜蜜的話，一起看電影一起看夜景，但都只是為了營造一種「戀愛炮」的氛圍而已。

還有個更糟的傢伙，他同時有好幾個對象，比較傻的女生就包他吃他住，輕微一點的就是讓對方忘不了他，每隔一段時間就出現再撩一把。

還好那時候的我已經學聰明不少，但收到兩個陌生女性分別告訴我真相，提醒我不要受騙上當，我才知道原來「戀愛炮」在某些人的心裡，不是不小心太多情，是真的故意想傷別人的心。

Mrs.L 好攝戀人