人帥真好，約炮沒煩惱

我們男人幫的群組裡有一位隱藏人物，平時在群組裡很低調很少發言，但其實他的經歷比我們群組裡大多都是打嘴炮的人還要多得多。

今天要來說說他的故事。

他的代號是「老師」，因為他平時是個電腦工程師，假日自己在工作室有私營一個國中數理補習班。很多媽媽都是衝著他才帶小孩來補習的，因為他長得又高又帥，而且確實也教的不錯。

這些媽媽們雖然大多數都是為了孩子的成績，但也有少部分是為了老師的肉體而來的。因為老師從大學開始，就是約炮源源不絕的角色，我猜測跟他相比，約炮的數量我可能看不見他的車尾燈，雖然他每次都口風很緊，都要幾杯黃湯下肚，才肯透露那麼一點點。

有次他喝多了，說他們補習班上有幾個媽媽特別騷，每次來接小孩那穿著都很「厲害」。比如其中有一個媽媽過去曾經是空姐，長得不錯而且很敢穿，好幾次都是她跟老公一起來接小孩的，但即便在老公的眼皮子底下，她也能不停對他放電。

有一次她跟老公來接完小孩，離開了之後他又收到她發的訊息，問他是不是還在工作室？老師回答：「對啊！還沒走，還在出考題。有東西忘記拿嗎？」，結果空姐媽媽沒再回，但過沒多久竟拿了一些點心出現在工作室，說她剛剛去買點心，想說順便送一點來給老師吃。

結果誰知道說沒兩句，空姐媽媽就往老師身上蹭，兩個人開始熱情地喇舌。老師問她，老公小孩不是在車裡等嗎？等的了這麼久嗎我最少都要一小時耶～空姐媽媽說他們早就先回去了，她自己來買點心的。說完就自己把上衣給脫了。老師也不是省油的燈，立刻把她屁股抬起來放在課桌上，然後掀開她的裙子，就像日本AV片看到的那樣，在課桌上把她放倒，然後用力督進去抽插。

當然老師在跟我們說這段的時候沒說這麼多細節，有些細節是我自己腦補的。但他在描述這個故事的時候讓我們大家都是羨慕嫉妒恨的，這種只能在A片裡面看到的情節，竟然能在現實生活裡真實發生，只能說人帥真好。

老師的90%約炮對象都是自己貼上來的，這點跟我們這些必須努力去開發約炮對象的肥宅比起來真的是輕鬆太多。他說他的約炮對象很多都是第一次見面就能看對眼，加完line就能直接約地點，簡單明瞭不拖沓，而且幾乎都是那些女人主動加他約他，然後到了約炮地點還會主動親、主動吸。所以做愛過程他幾乎不需要太費力，不用引導也不太需要安撫，除非是對自己女友才需要。

喔對，老師一直都有女友，而且女友是那種白蓮花類型的，完全不知道老師在外有輝煌成績的那種。老師說每次跟女友做愛都被女友規定只能用一種姿勢，而且每次都不讓他超過二十分鐘。這也讓他在外面幹別的女人的時候會特別用力，就好像是把不能在女友身上做的事，發洩在別的女人身上似的。

所以其實我會建議女生朋友們，做愛的時候不要設限太多，偶爾也要配合下男友的需求，大家互相一下嘛～

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