▲另類夫妻：我們出軌，不離婚。（圖／shutterstock）

另類夫妻：我們出軌，不離婚

這是我第三次出軌了，而狀況有點棘手。

那天，她在我的身下，緊緊夾著我，我亢奮的性器在她體內滑進滑出，看著她青春白皙肌膚因為堆疊的快感和高潮而染上紅暈。她雙腿環住我的腰，手指抓緊我的臂膀，配合我的律動，下體猛烈地交合，那啪嗒啪嗒的淫靡水聲，令人更加興奮。

「喔喔喔～我要射了喔！」我低吼著，在最後一瞬間抽出棒身噴發在她的小腹上。

「幹嘛拔出來？」她氣喘吁吁地說。

「不拔出來要害妳懷孕嗎？」

「我又不怕，你要中出就中出啊！」

「欸？妳該不會……沒有子宮吧？」話一出口，突然覺得自己在講什麼幹話般，也忍不住笑了出來。

她緊緊抱住我，一手輕握著慢慢消軟的陰莖，輕聲地說：「懷孕了你就要娶我了啊！」

我心頭一驚，這女孩認真了嗎？一邊敷衍地乾笑幾聲，一邊心裡盤算著得想辦法慢慢疏遠她，才好全身而退了。

果不其然，她在察覺到我冷淡疏遠之後有了反制措施，她傳來的訊息像發狂般地一連串。

「你到底在忙什麼？為什麼都不回我訊息？」

「該不會是有新歡了吧？」

「你到底愛不愛我？你什麼時候要跟老婆離婚呢？」

「我今天心情很差，吃不下睡不著，好像生病了……」

「欸～你不是說喜歡我穿得很性感？我買了一件超性感的爆乳內衣，你什麼時候有空？」

「我是不是該找你老婆聊一下？」

軟硬兼施之下，我看著那句「我是不是該找你老婆聊一下」發愣，現代社會的小三好像都理直氣壯很有膽量啊！我決定在她找老婆攤牌之前，先找我老婆聊一下。

我老婆坐在梳妝台前，正對著鏡子往臉上塗塗抹抹。雖然眼角的細紋比小三多一些，但氣質不輸給小三。

「那個……最近可能會有個女的找妳聊一下。」

她沒停下手指的動作，一派淡定地回應著：「要聊什麼？不是說好了，你在外面的事情自己處理嗎？」

「是，我當然都自己處理。但這次這個，年輕衝動，我怕她太偏激做出什麼不利我的事。」

「那你希望我怎麼做？」

「就盡量安撫她，告訴她妳不會離婚的，她還年輕還有美好未來，鼓勵她找到更適合她的愛情。」

她打了個呵欠：「爽都是你在爽，還要我替你善後……。」

我過去摟了摟她的肩：「好啦！妳最好了，下個月妳生日，看妳喜歡哪個名牌包，我買給妳！」

她挑了挑眉，不屑地扁了扁嘴：「照片給我看一眼，我看看好不好應付。」

我乖乖地點開手機相簿讓她檢視女孩的照片。

她嘆了口氣：「以後不要找這種看起來就很撒嬌、很黏牙的小女孩，很煩人的啊！像上次那個人妻不就很好？」

「是是是……」有求於她的我，只能點頭如搗蒜。

「要玩也要懂得挑對象，我就幫你這次，下不為例。別忘了我們的約定，等小銘滿18歲就離婚，給兒子有個榜樣，玩也不要玩得太誇張鬧到家裡來。」

「遵命，老婆大人！」

她露出一個微笑：「名牌包的照片我明天發給你。這樣我生日有兩個包，我男朋友也說要送我……」

在我第一次出軌就放生我的老婆大人，不知為何在此刻看起來特別有智慧，散發出獨特的魅力。我突然覺得心裡頭有點酸酸的，感覺自己是不是做錯了什麼。

她甩開我置放在她肩頭的雙手，掛著自在的笑容說：「關燈睡覺吧！」

「今晚可以睡這裡嗎？」我試探地問。

她已經躲進棉被裡背過身子：「別鬧了，你還是睡書房啦！」

我退出房間，突然有一點嫉妒起她的男朋友了。

到這裡找艾姬……

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