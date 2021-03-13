炮友關係裡，暈船的人沒有錯

跨出第一步去約炮。

我記得每次約炮的場景，坐在男人的車裡，他開進汽車旅館，買下我們纏綿的時間；依著我們熟悉彼此的程度，如果這是我們第一次見面，我會不好意思直視他的眼睛，我走在他前面，進了房間先去拉起窗簾，回頭他便抱我，我讓他先去洗澡，自己靜靜坐在床上。

他雖然跟我坦誠相見，但我知道他一直都防著我。他的貴重物品都放在車上，車鑰匙小心收在那個很難拿的口袋，而我為了讓他安心，把包包提上樓，手機丟在桌上。洗好澡我裸著身體走出來，爬到床上，跟他接吻，先是輕輕碰著嘴唇，再熱情地吻，他捧著我胸部，吸吮我的乳頭，我抱緊他的脖子，舔著他的耳朵，他把我翻倒讓我躺在床上，伸手撫摸我濕潤的唇瓣，我無法克制呻吟，感覺小穴裡非常緊。當他把手指伸進去，我弓起身體，覺得全身都好燙，迎著他抽送的手指，下體湧出更多淫水，他要我躺到他兩腿間，為他口交，我張嘴含著肉棒，溫柔吞吐，讓他深深頂進我的喉嚨。

約炮只是個開始。跟著自己的慾望，帶著對陌生人的信任，我和男人開始聊起生活中很難的事情，什麼讓我們焦慮或痛苦，那些我們沒和家人朋友說的，一次全和對方講了。

大概就是這樣，會發現自己漸漸依賴對方，想著對方，即使見面就是做愛，可是唯有和他在一起的時候，我是我自己，順著本能去吻他的身體，撫摸他的臉、他的背，張開雙腿讓他直挺挺的肉棒進入。我們本來就是一段沒有壓力的關係，任由慾望蔓延在我們的每一個撫觸，我們的談話說著任何自己想說的事。應該要是這樣的。

直到發現好想知道他在做什麼，假日去了哪裡，害怕他有其他炮友，大可以傳訊息問他，可是卻不敢傳。暈船了。我覺得我有一點喜歡你。

在約炮時暈船，我很慶幸，原來自己還是渴望愛也需要愛。

男人越來越少約我，於是我封鎖他，自動退出。約炮這個遊戲我玩不起，甘願投降。帶著喜歡他的心情，那個心情是屬於我一個人的。交友軟體刪除了又下載，反反覆覆，哪一天或許會遇到也覺得暈船有點可愛又可貴的人，等到那個時候，如果我們願意接受彼此，那就談一場戀愛，把關係好好走過一遍。

不管走到哪，我都謝謝記憶中有你。

內衣的一角 – 黛西 Daidai