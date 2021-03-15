白袍下的性感靈魂(7)-完

許多的纏綿夜晚，妳以為會成就一段感情，卻總是事與願違。答案就算沒有真的說出口，行為也代表一切。

「我想你一直在我身邊」我躺在他胸上，用手指環繞著他的耳朵。

「妳是不是喜歡上我？」他眼神帶著驚訝，突然嚴肅起來。

「我…我」

我很想坦承自己的感情，可好像說出口就會打壞平衡一樣。

「我只是需要你陪，你放心，我不會暈船的」我面帶微笑說出這段話，可心裡期待他能說出想把我扶正的話，很可惜，他沒有。

「我喜歡我們這樣的陪伴，未來的事我們未來再說吧」

從那天之後，我們減少了寒暄的訊息，頂多只是問候彼此的工作，我想，當我們一腳踏進這種關係的時候，就應該有足夠的勇敢去面對這種失去，真的算失去嗎？或許我從一開始就沒得到什麼？

下班後的晚上，同事約了我去看電影，很巧的也看到了他，身旁站著高挑纖細的女孩，他拿起她手上的爆米花餵她吃，女孩的笑容很甜很迷人；準備驗票入場的時候，他們排在我們後頭，他看見我的眼神很自然地迴避。

「她很可愛，恭喜你了」

這是我睡前傳給他的最後訊息。

「希望，妳也能幸福」

此時，歌單撥放了一首歌，歌詞是這麼唱的：「你的眉眼說，你不渴望我擁抱…」

「當妳覺得準備好放下的時候，其實妳早就已經能放下了」

這是我那陣子每晚痛哭的時候，閨蜜安琪傳來安慰我的話。

我開始上健身房，找進修的課程，努力充實自己，把時間填的很滿，很幸運的，我在課程中認識了一個男生，個性很靦腆，可我們興趣相仿，是那種待在同一個空間，彼此也能自在做自己事情的關係，我常對他說我覺得自己真的很幸運，如果沒有遇到醫生，沒有遇到挫折，也不會有機會審視自己的不足，上了進修課程，跟他同一組，發現原來我們這麼相像。

「我是不是該感謝醫生？如果不是他，我們大概不會相遇」

男友語氣帶點吃醋，卻有著滿滿的愛。

「剛開始被拋棄的時候，我始終懷疑自己，我一定是哪裡不夠好，他才不選我，直到認識你，我才真的有醒過來的感覺，原來這樣的我，也有人這麼喜歡」

男友在我額頭上淺淺的一吻，對我說：「我往後的人生，因為認識妳，踏實了許多，讓我更有目標了」

「妳說妳喜歡醫生是吧？我特地準備了這個…」

他悠悠地拿出角色扮演的制服，笑了笑。

「哈哈！你也太可愛了」

「我在床上是不會輸給任何人的喔」

我們纏綿、我們接吻、我們在任何地方做愛，也因為遇到一個真正愛妳為妳付出的人，真的會「越做越愛」。

「這次，該我當爸爸了吧？」他開玩笑地想拔掉保險套。

「想當爸爸！你還早的呢哈哈」

接下來，我就被他狠狠地教訓了；因為男友在我眼裡，就是世界上最性感的靈魂。

《下集待續》

白袍下的性感靈魂(1)

白袍下的性感靈魂(2)

白袍下的性感靈魂(3)

白袍下的性感靈魂(4)

白袍下的性感靈魂(5)

白袍下的性感靈魂(6)

喜歡我的故事嗎？ 歡迎追蹤我唷

臉書粉絲頁：卡卡小姐–情慾專欄小說

生活日常IG每日更新 : miss.caca