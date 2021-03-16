▲每個女人都該擁有一個情趣玩具！讓妳玩到雙腿發軟的4個小常識。（圖／shutterstock）

每個女人都該擁有一個情趣玩具！讓妳玩到雙腿發軟的4個小常識

文／柯夢波丹

COSMO Angel認為，每個成年女性都該至少擁有過一個性愛玩具，為什麼呢？其實妳不必說真的非常熱衷於情趣玩具，但是情趣玩具除了能夠在寂寞的深夜幫妳排解之外，更能夠幫助妳對自己在床上的喜好更加的了解～但是以下4點是Angels常常在使用情趣玩具犯的錯誤、或是疑難雜症，COSMO Angel今天在此為大家提點解惑！

1.不同玩具要使用不同潤滑油

請Angels牢牢記住，雖然矽膠材質的性愛玩具可以抗敏、對身體無害，不過當妳在矽膠玩具上淋上矽膠潤滑油時，可能會使性愛玩具變形、損壞甚至溶解呢！而至於水性潤滑油，就可以使用於任何材質的性愛玩具上。

不過相信許多Angels還是偏愛矽膠潤滑油，畢竟矽膠可以使潤滑效果加成、質地也較為黏稠，所以如果妳真的想要在不破壞矽膠玩具的前提下使用矽膠潤滑油的話，在使用完畢後要記得使用鹼性肥皂充分清洗！

2.按摩棒 ≠ 假陽具

按摩棒（跳蛋）主要是拿來以玩具的震動，讓妳感受酥麻的刺激感，而按摩棒更有細分為外部按摩，以及內部按摩兩種，有些甚至還一機兩用，其實這些都是要特別注意的細節～Angels可不想為了幾秒的高潮而傷了自己呀！

而至於假陽具方面，就比較著重於抽插上的快感，雖然許多假陽具都具備震動功能，但是比起真正的按摩棒／跳蛋，它的按摩功效還是相對的薄弱～所以啦！看妳是想要哪種快感－酥麻刺激／濕潤抽插，請二選一！

3.不要害羞，走進情趣店就是了啦！

雖然線上購入情趣用品方便簡單又私密～不過再怎麼挑也比不上親手嚴選的實際呀！COSMO Angel也知道，時至今日我自己每次要走入情趣用品店都還是要鼓起超大的勇氣，對著鏡子裡的自己信心喊話15分鐘（啊，誇張了）但是只要妳先做足功課，找到一間很專業的情趣用品店，店內氣氛絕對不會讓妳覺得尷尬～而且店員親切熱情的態度，好像身負使命就要幫妳找到「妳性生活中的那個唯一～」所以不要害羞，既然要花錢就不要怕問問題！

4.妳不注重使用安全須知

Angels不用我說，妳一定時不時的會在網路新聞上看到世界上某個角落的某個小鎮村中，又是有那個慾火焚身的女孩不小心把肛塞玩到卡屁屁送醫、或是哪個男孩又玩鑰匙圈玩到卡在小弟弟上腫起來… 無論男女，尤其是在玩後庭玩具的時候，不像在玩妹妹時，玩具深入頂多就是在子宮頸外圍，不可能會卡住或是消失不見，但是如果妳今天在玩後庭性愛玩具的話，妳的屁屁有一股像「黑洞」般的吸引力～

如果妳玩得太深入的話，妳的玩具很有可能就會真的被吸進體內，雖然說不是不可能再把玩具「挖出來」但是有時候一緊張起來反而會越弄越深，甚至有休克的風險，不想玩到進急診室的Angels萬萬要注意啦～－建議想要玩後庭玩具的Angels，可以使用拉珠棒來做抽插動作呦！

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