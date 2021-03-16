平淡中製造一些些浪漫！3個愛愛增溫術讓他從此對妳上癮

親愛的欣西亞，我跟男友同居後，覺得性愛這件事愈來愈枯燥乏味了，對彼此的身體熟門熟路不說，床上SOP也是十年如一日，本來一個禮拜可以做三次，現在變成三個禮拜做一次。請問，有什麼方法可以改變呢？

不少老夫老妻的讀者常跟我抱怨：「婚後的性生活，就像發放三節禮金一樣！」而且性別不分男女，若是真的要用次數計較，總是會得到更厭世的結論，好比：「有三節可拿就該偷笑了，我們現在只發放年終獎金。」又或是：「三節和年終是什麼？我和另一半打從孩子出生後就再也沒開機了…」現在連還未走進婚姻，光是同居的男女也有這樣的困擾。只不過看見苦主所提供的數字，內心不禁一陣莞爾，因為我彷彿聽見很多對夫妻發出哀嚎：「什麼！我們只領年終的都沒在靠夭了，三個禮拜做一次已經很棒了好嗎？」只能說，人生就是…一山還有一山低。

雖然欣西亞已多次強調性愛是重質不重量，但還是有很多人希望能質量均衡，畢竟很多時候，肚子都吃不飽，人都快餓死了，有的吃就不錯了，哪裡還顧得了品質？但性愛是兩個人的事，總是爽到自己，甘苦到別人，長期累積的結果就是另一半性致缺缺，或是忍無可忍，無需再忍，說什麼都不願再開工了。人生很多事是「先求有，再求好」，先將就，再講求進步，唯獨老夫老妻和穩定交往的同居男女，他們之間的性愛最好是「先求好，再求有」，因為早已食之無味了，所以一定要有新花招，加重口味。東西變得鹹溼勁辣，吃的人自然上癮，然後，不怕他不吃，就怕他吃不完。

要如何在平凡無奇的性愛生活裡滾出新高潮，射出新高度呢？欣西亞今天要提供幾個增溫的小花招，讓各位愛火四射、激情噴發。

1.角色扮演

角色扮演要成功，投入非常重要，對於缺乏「戲」胞的情侶來說，事先溝通有其必要。如果欠缺行前說明，突然在床上蹦出奇怪的台詞，另一半不但不曉得該如何接招，恐怕還以為你是不是喝多了，還是鬼上身？因此可以先為彼此設定適合的角色，看是要員外調戲丫鬟的穿越劇、上司騷擾下屬的總裁系列…都在選項之內。決定好以後，可以針對戲碼準備道具服以便融入角色。

別以為穿道具服是女生的專利，男人也該趁機精心打扮，好比扮演警察或消防隊員，滿足許多女人對制服的遐想。另外，筆挺的西裝已足已讓女人慾火上升，具有權威專業的角色也容易讓另一半聽命於你，不妨一試！角色扮演不一定要在床上，也可以從見面的時候就開始鋪陳，有些情侶喜歡裝作互不認識，從餐廳或酒吧搭訕展開到約炮或偷情，精心上演整晚「溼背秀」。

2.捆綁、蒙眼之格雷的調教系列

限制行動、剝奪視覺或聽覺都能提升一個人對性愛的體驗。試想，如果失去行動，任由對方上下其手，是不是非常血脈賁張？至於失去了視覺和聽覺，也能讓我們的剩餘觸感變得異常敏銳，撫摸、吹氣或親吻的刺激加倍提升，彷彿渾身上下都成了性感的開關。尤其看見另一半任由人擺佈的模樣，也能讓自己頓時氣場大開，變得更敢嘗鮮、更敢玩，變身成為不同於以往的戀人。

即使是平日，也不妨特別一點，加入一些道具如：手銬、眼罩。當然，你也可以就地取材，只是千萬別忽略「工欲善其事，必先利其器」的威力，準備得愈有模有樣，得到的效果就愈加乘。由於電影《格雷的五十道陰影》帶起的火熱性愛，網路上也出現很多相關用品，像手銬加上滾了毛的內裡，使用上不會冷冰冰，眼罩也是全絲，觸感非常細膩，如果要流蘇皮鞭或手拍道具也都是真皮的，選擇多元，悉聽尊便。

3.改變前戲，加入道具

多數的性愛都是從正面的擁抱和親吻展開，建議大家改變一下策略，不妨從背面開始著手。其實「背部」隱藏著許多你意想不到的敏感帶，好比耳垂、脖子、肩膀、臀部……一路向下。無論是淺淺的吻或是充滿挑逗的撫摸，每個細微的動作都能引起大大的震盪。若要改變前戲玩法，可以先幫彼此按摩，用假正經包裝不安於室的一面，另一半明明沒想到要滾床單，卻會因為全身舒爽而忍不住鬆開了膝蓋，效果保證無心插柳柳成蔭。

讓情趣用品的加入你們，也是一個好法子。現在的小玩意設計精美，造型可愛，不會讓男人心生壓力，倍感威脅，有的還標榜男女共用。除了讓它先代打上陣暖場，給予女生通體酥麻感，還能同時和老二一同置入陰道，隨著抽插力道的不同回饋震動，敵強我更強，讓性愛的歡愉更上層樓。

說了這麼多，假使各位還無法在第一時間就上手，那麼，欣西亞再交給你們讓性愛增溫的六字心法，就是：「他不是我老公」或「她不是我老婆」。上述口訣當然不能在做愛現場高聲呼喊，而是在內心用力重複，當你能夠說服自己，相信，不！深信，堅信正在一起滾床單的不是你的另一半，體內的性感指數會立即噴發，性愛溫度也會迅速竄升到衝破溫度計，不相信？今晚馬上試試看！

網路藝人欣西亞和shane

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