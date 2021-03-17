樓下的色姊姊(15)-完

「再讓我想想。」再釣一下他胃口，不然又冒出什麼前女友還是前炮友，我是真的受不了。

現在，先好好來一炮吧。

哪個男人可以抵擋口交的畫面呢？如果先從手指開始，年輕氣盛的大男孩應該會更血脈噴張、蓄勢待發的呀。

果然，只是輕輕含住手指，他就已經看到嘴巴開開了。

當一口含下手指時，再將嘴唇內側貼在手指肌膚上，緩慢地往上拔出，他現在一定把手指看成自己的老二，想繼續再抽插下去。

這時候不能讓他太快滿足，用舌尖舔一舔手指的邊緣，就像是繞著龜頭舔一圈，繼續挑逗他的慾望，而我也興奮起來了。

「妳好騷。」他說。

為了證明我比他想的還要騷，我抓著他被我舔濕的手指，去沾我大腿根部流出的淫水。他看了看我，就被我壓著頭埋進雙腿之間。

「換你了。」我對他這麼說。

他沿著陰唇的形狀來回撫摸，此刻只能感覺到陰唇的腫脹在輕揉之下更加敏感，而淫水繼續從穴裡流出，他用手指沾了沾，再用舌頭舔過一遍。

我當下想阻止他，淫水被吃掉的感覺太羞恥了，可是又覺得莫名的淫蕩，就沒有這麼做。

這次換舌頭了。

舌頭的溫度比手指高上許多，濕潤柔軟的觸感也會使我更加興奮。他將舌尖停留在陰蒂，只是來回下壓跟放鬆，就讓我又癢又舒服。

當他突然往我陰蒂用力一吸！原來剛才都是在堆疊快感，在突然這麼大的刺激下，我幾乎離高潮只差一步。

我叫了出來，他捧住我的屁股繼續對我下手，我已經分不清楚他對我做了些什麼，只覺得失去對身體的控制，酥麻的下體霸佔我的意識，我不受控制地想推開他，下半身卻被他抓得更牢，直到我連續好長的一陣子高潮，癱軟在自己噴出的淫水上，他才滿意得放開我。

「還滿意嗎？」他擦了擦嘴邊，掏出褲子裡的肉棒，毫不猶豫地插進我發燙的穴裡，溫度的差異讓肉棒的存在感更強烈。

天啊，陰蒂高潮完又馬上被肉棒塞滿，這感覺實在真的太棒了！

「好爽、好爽。」我張開雙手雙腳，任由他的肉棒在我體內抽插，只剩下淫叫的力氣了。

「妳怎麼這麼騷啊？」年輕人的腰力就是不同，他將肉棒抽出到剩下一小段龜頭在我體內，再猛力地往前一撞，那瞬間我的腦袋都一片空白，全身只有淫蕩的穴有感覺。

「那妳到底要不要跟我在一起？」他又用肉棒逼我答應他。

「如果我說不要呢？」我故意這麼回答。

「那我、我…」他似乎沒料到我會這麼說。

而我還故意挪了身體，讓肉棒抽出一些，結果他馬上抱住我，將肉棒塞得更深。

「不准走！」他說。

好吧，這麼做還真有點可愛。

「那我就每天問妳，每天去妳家門口問妳！」他整張臉擋在我面前，一臉認真但又帶點賭氣的表情對我這麼說著。

「好啊，那你先讓我高潮吧～」我摟住他的脖子，並且吻了他。

《全篇完》

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Mrs.L 好攝戀人