妖嬈記(17)-與將軍共度春宵

空蕩蕩的房子裡，好像一直都承載著我難以消化的寂寞。

我覺得我一直都不是一個把日子過得很好的人，我很懶，懶得打理自己的生活，也活得很實際，愛情對我來說並不是滋潤，而是累贅。

回到家，剛剛與羅峰的談話讓我愣怔許久，難得的心煩意亂，一直被冰封的感情在無意識間裂出了縫，縫隙之間被吹進了風。

我回神過來的時候，已經是凌晨了。

還是趕快登入遊戲吧，不要再胡思亂想了，我對我自己說道。

我躺進機倉不久，就聽見小助手的聲音傳來，「系統已經完成更新，請選擇⋯」

【繼續遊戲】 【進入全新副本】

亞洲版的妖嬈記有將旗下的專案外包給好幾家公司，我的公司就是負責角色模塊，副本的專案分給了另一家專長遊戲企劃的公司處理，聽說創辦人和羅峰以前是大學同學，兩人都是網絡遊戲界的頂尖人物，這讓我對這更新的副本更加好奇了。

幾乎是毫不猶豫，我就點選了 【進入全新副本】

因是剛完成的模組，進去之後，裡面只有一個選項 【將軍醉】，旁邊還備註目前是遊戲試運行期間，費用全免。

還有一行備註：如果在遊戲中覺得不舒服，只要說出 離開 二字，隨時都能夠離開遊戲，設想得很是周到和安全。

一點進去，我全身失去了力氣，被輕輕一挪一放，就從天邊落到地上。

一行行的字幕在我眼前劃過，聽見忽遠忽近的絲竹聲響響，青煙裊裊，鼻間的淡香提升了真實感，我彷佛置身古代的瓊樓之間，人來人往川流不停。

【你是淮安第一美人，歌聲卓絕，姿容風華絕代，從第一天登台開始，就開啟了你賣藝不賣身之路，追奉之人可從青樓門口排至城門外】

【直至有一天，你在玉台上彈著琵琶，一個抬眸，見著了人群之中卻依然難掩氣勢的他，你與他對上了眼，只稍一個回眸，卻願意為此付上千年】

【明明知道他有妻室，卻也無法自拔】

【有一天他被人暗算，一身酒氣敲開了你的房門，淡紅的眼眶含著隱忍，高傲的脖頸浮著青筋，緊握的拳頭顯示著他的苦苦壓抑，最終他還是一句也不吭，轉頭離去】

請選擇

我等下好久也沒再看到選項冒出來，原來這是開放式選擇題。

我不得不說，這將軍的角色模塊跟唐夜完全不是同一個類型，如果唐夜是最符合時下審美觀的清俊精瘦，將軍的輪廓雖然還是以唐夜為基礎，但五官卻再深邃一些，渾身肌肉，感覺一舉一動都充滿著力量美，身高應該有190，他居高臨下地看著我時，我好像是個小女孩。

不知道在他懷裡的滋味如何呢？

見我思量太久，小助手忍不住提醒道，「如果再不叫住將軍，一旦將軍離開你房外的廊道，副本將會結束。」

我聽罷，立刻驅身向前，雙手環住他健壯的腰，不讓他走，「將軍，別走，你這樣子還想去哪兒呢？不如留在奴家這裡，給你斟一杯下酒湯。」

我心裡忍不住，嘿嘿，看多了古裝劇，說起台詞倒也是挺自然的。

他皺眉，微微拉開我，「姑娘，不瞞你說，在下遭到暗算，現在渾身發熱，再留在此地片刻⋯怕⋯怕是會對姑娘無禮。」

我拉著他不撒手，「就是因為這樣才要留在奴家這，你這樣出去不就等於送羊入虎口嗎？」

他全身已經躁動難忍，但還是不忍心對我出手，「姑娘，我⋯」

我見他一臉難受還是要故作鎮定，忍不住撫上他高挺的陽物，在掌間細細地摩挲著，「公子這裡都已經這麼硬了，就別在逞強了，給人家看去了怎麼行呢？」

「嗯⋯」他粗聲呻吟，一隻手忍不住壓在我的手背上，加重了我摩擦的力度。

我笑道，「公子，你確定我們還要在這廊道上嗎？」

「這是你自己選的。」將軍氣息不穩道，我看見他眼底漸漸浮現赤火，一把將我抱在懷中，往房內走去。

我感受著他渾身的力度，然後一把被他拋在床上，遊戲裡摔下的力度不疼，但卻也不失激盪感，我一仰頭就可以瞧見英偉的男人就站在我床前，一隻手解著褲頭，另一隻手則抓著我的腳腕，往他身上拉去。

他脫掉褲子，露出了雄偉的下身，陽物的尖端在燭光下透出赤裸的光，他托著我的下身，隔著褲子他的陽物摩擦著我的下體，我感覺到他的熾熱，忍不住悶哼一聲。

「乖，感受一下它，舒服嗎？」他低聲道。

他充滿力量的手托著我的屁股，讓我掙脫不了，我只穿著一件很薄的雪白色棉褲，當他的火熱抵著我雙腿之間的溝縫，比起做愛，這種形似做愛的方式帶給我的刺激是無與倫比的。

他來回摩擦著我的軟肉，我感覺我的棉褲被他的黏液沾濕，濕嗒嗒地貼在我雙腿間，他將我的兩條腿分開，這樣能夠讓他更方便欺負，我感受著他的陽物，連帶一對沉重的睾丸也壓在我的細膩上，他拿捏著分寸讓我慾生慾死，我嘆著舒爽的氣息，輕聲道，「舒服，奴家覺得很舒服，請將軍重一些玩奴家。」

他笑，雙膝跪在床鋪上，將我拉近，「好啊，我這肉棒先賞你吃，吃完，再讓你舒服。」

我盯著那雄偉的陽物，簡直就是有我兩個手腕般粗，毛髮卻是不多，顏色是與將軍膚色一致的淡褐色，我探出舌頭微微一舔察覺沒味道後，就壯起了膽子含住它，惹得將軍一個粗重的呻吟聲傳來。

他一雙手卻也沒閒著，一隻手退下我的褲子，露出我白淨的臀部，指尖不停地挑逗著我的股溝，由上往下的撫摸著，時不時劃過我的菊穴，然後往我已經濕淋淋的嬌羞摸去，長滿厚繭的中指很精準地撫摸著我的陰蒂。

他邪魅一笑，湊近我耳邊說道，「不是聽說姑娘情操高尚，只賣藝但不賣身嗎？為何這裡又如此得濕？」

我趁著舔他肉棒的空檔，軟聲說，「奴家⋯奴家只對將軍濕。」

他加重撫摸我陰蒂的力度，拇指還鑽進我的肉縫裡頭，不停來回抽送著，傳來陣陣令人感到羞恥的水聲，「真的嗎？」

我舒爽地無法再抓住他的肉棒，只能無奈癱軟在床上，下身被高高撐起，讓他可以在我體內更快速地抽送。

察覺到我的無力，他一把脫掉了我的褲子，在我還沒回神過來的時候拖著我的下身站起，我沒想到這男人的力氣竟然能夠輕易地把我整個人托起。

更沒想到的是他竟然用一個極高難度的姿勢在吃著我的下體，我與他面對面，雙腿張開抵著他寬大的肩膀，他低下頭正好可以吸吮我氾濫的穴，而我的眼前則是他蓄勢待發的肉棒在我的眼睛前面晃裡晃當。

這種視覺和肉體感受真的是太刺激了，讓我沉浸其中無法自拔，還是他出聲將我拉回人間，「趕快吸我，乖寶貝，我的下體已經為你漲到疼了。」

終於我在他竭力的吸吮下，潮吹了，愛液噴了他一臉，他彷彿在飲用什麼美味液體一般舔了舔舌頭，然後走幾步，將我放在的圓桌上，從我這個角度正好可以從窗戶瞧見青樓人滿為患的中庭，從那裡傳來的嚷嚷聲不斷，「想給大家看看嗎？看看向來不賣身的淮安第一美人如何在我身下被欺負？」

話語剛落，他的肉棒侵入我早已經氾濫的嬌穴，舒服無比的感受在裡面春光裡蔓延，讓我們兩人都忍不住嘆了一口氣。

熾熱的溫度從那處傳至四肢，我感覺到我嬌小的穴被他的雄壯撐開，抽送間，我緊緊抓著他的背，在他身上留下的點點痕跡，無一不是在透漏出我的歡愉。

背景設定是將軍染上了春藥，而我捨身為他解毒，未知是春藥的作用還是將軍本身就是如此勇猛，我一次一次地被他往桌上頂，脆弱的木桌好像隨時會崩塌，桌腳傳來好像逐漸在鬆動的吱吱，「去床上，趕緊去床上。」我低喃道，「這桌子快⋯快要受不住了⋯」從下體傳來的美好感受讓我說完這句話就嬌喘吁吁，再也無法言語。

「末將領命。」他笑，雙手撐著我的雙腿，以他的肉柱為支點，緩緩地步行往床鋪邁去。

《下集待續》

妖嬈記(1)-遊戲開始

妖嬈記(2)-總裁的驚鴻一瞥

妖嬈記(3)-coffee or me?

妖嬈記(4)-夜訪總裁

妖嬈記(5)-跟霸道總裁在書桌上的纏綿

妖嬈記(6)-我跟他的第一次

妖嬈記(7)-從床伴到情人

妖嬈記(8)-無法抗拒的絕對指令

妖嬈記(9)-心跳加速的既視感

妖嬈記(10)-海邊酒吧的懲罰

妖嬈記(11)-浪蕩又無拘無束的愛愛

妖嬈記(12)-總裁的任你擺佈風鈴

妖嬈記(13)-遊戲中的慾火難耐

妖嬈記(14)-沉溺在翻天覆地的情慾裡

妖嬈記(15)-艷紅色婚紗

妖嬈記(16)-指尖的溫度

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