姊姊沒說的事：「和處男愛愛，比想像中更甜蜜好玩！」

妳還記得自己的第一次嗎？被疼痛感包圍，往後妳才會漸漸習慣男人在妳的身體裡進出。妳有沒有想過：男生的第一次是怎麼回事？我還記得跟初戀男友做愛的時候，他放進來，動沒兩下就繳械，但我也是第一次，下體灼熱疼痛，後來我們就抱著睡著了。

之後幾年的性伴侶都是有經驗的男生，我不是說有過經驗的人就比較厲害，做起來亂七八糟嚇死人的也有，只是在交友軟體上，仍然聽到誰是處男就直接封鎖（欸？），畢竟已經不是純情少女，沒有青春和少年再攪和，所以沒想到後來會碰到沒什麼戀愛經驗的Ｙ，而且居然還覺得他很可愛！

Ｙ並不特別高，但身上肌肉結實，看上去是開朗可愛的類型，他小我一歲。果然是沒什麼戀愛經驗的孩子，所以我們約會時他都不曾進攻，沒有牽手、接吻，像朋友一樣；見面那天他的生日快到了，我在餐廳藏了小蛋糕，請店員端出來給我們，可能就是這個小驚喜，我們之間有了點變化。

我們第一次吻的時候，他的嘴唇不停顫抖，我的舌頭撩撥他的下唇，伸進去和他的舌頭交纏，他總是會緊緊抱著我，生澀的吻到後面雙唇越來越分不開。原來你是接吻時很強勢的那種人，他想了一下告訴我：「我也是第一次這樣。」

說好要開房間那天，他騎機車載我到旅館，我在他耳邊小小聲說：說你要「休息」，他照做，買了兩小時的時間，我們進到陌生的房間裡，他到處看房間的客廳、大浴室，我坐在床沿等，直到他過來，我們接吻，倒向身後的床。

我脫去自己的衣服，引導他解開自己的褲頭，他用力壓在我身上，溫柔舔我的乳頭，我低頭聞他的髮、親吻他的耳朵，伸手撫摸他硬挺的肉棒，他跟著我的動作，也愛撫濕潤的小穴。之後他告訴我，他沒想到我頭髮的味道、肌膚的觸感，和房間的燈光空調，會是這個樣子，真實做愛的節奏會是這個樣子。

我張開腿迎著他，讓他插進來，又濕又熱又緊，他告訴我，然後一下子，就繳械退出來，他覺得不好意思，我說躺著休息吧，我剛剛非常舒服了。他從背後抱著我，在我耳邊低語：總覺得離不開妳，剛剛，我是真的很用心很用力的喜歡著妳。

我有點驚訝。想不起來上次有戀人對我說這些話是什麼時候了。大家總是習慣做完愛拍拍屁股就走，回到忙碌的日常裡。

我被他抱著，告訴他：「我也喜歡你。」

內衣的一角 – 黛西 Daidai