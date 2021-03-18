男人最喜歡「外表清純、內心淫蕩」的女人

若是要問男人最喜歡哪種女人成為女友？那答案應該會是「外表清純、內心淫蕩」的女人。

這種女人大多會在你23～30這個年齡段出現，因為23 以下的比較沒有性經驗，需要一番調教才能開發潛力，而30以上的大多已經過了裝模作樣的階段，對於自己要什麼不要什麼也很清楚，並且不會喜歡浪費太多時間，所以想要裝清純，也裝不太起來了。

就我個人的經驗，外表看似越純潔的女神，通常在床上就越浪蕩，也越言聽計從。她們接受調教的意願很高，配合度也相當高，甚至還會讓你有驚喜的表現。就拿我大學遇到的清純女神小A來說吧!

小A是我們系上出名的女神，雖然現在回想起來長相不是特別出色，但正所謂一白遮三醜，圓圓的屁股跟肥美的大腿，還有白嫩的皮膚配上烏溜溜的黑髮，娃娃臉的五官看起來就像個高中女生般的清純。

小A笑起來就很無邪，會讓人不忍下手的那種，總覺得對她有邪念的話會顯得自己很下流。但就在有次我無意間聽到她跟同行的女同學開了個小小的黃色玩笑，我精準的雷達偵測到這女的絕對是個有潛力的騷貨，於是我展開了獵取她的旅程。

首先我本來就認識她，只是原本沒有太多交集，後來為了製造交集，我進了她的那個熱舞社，然後假藉我完全不會跳舞的名義，讓她多私下教我。

她人也滿熱心，我們好幾次私約在外面練習。其中好幾次我故意用肢體碰觸來試探她，沒想到她都沒有排斥。接著就慢慢開始用icq聊天，再慢慢進階到聊一些色色的話，甚至把她聊到她都濕了，開始自己用手自慰。

後來有一次社團辦聚餐，之後續攤到ktv，大家邊唱歌邊喝酒。我們趁出去上廁所的時候，躲進男廁猛親。她的胸罩很快就被我解開，我拉起她的上衣又親又舔，本來還假裝試圖抗拒的她，沒幾下就被我舔得整個人很騷動，內褲一摸都是濕氣。

本來我以為她是處女，結果那天之後我猜想一定不是，因為身體迎合的太自然了。我手一伸進她的裙子裡，她的大腿就下意識地打開迎接我，而且濕潤得很徹底。那次我是從背後插入她的淫穴，她還很專業的把自己的嘴巴捂著，顯見這種打野砲的經驗是曾經有過的。

那次之後她時常會來我住的地方，不管是什麼要求她都會照做。比如要她幫我口交，而且還要大聲地吃出聲音！她就乖乖地吃出叭嗞叭嗞的淫蕩聲響。比如要她把自己的陰唇掰開，求我用力幹她，她就真的自己趴好，像AV女優那樣，高高翹起屁股，用雙手把陰唇扳開，大大露出陰道口跟菊花，嘴裡喊著「求求你幹我，插進來！」

這種極為反差的畫面你說誰受得了？所以每次她來，我們當晚都能幹上至少三次。

但後來沒多久，她跟別系的一個家裡滿有錢的學長在一起了。到那時我才知道為何每次做完，我假裝開玩笑地問她要不要當我女友，她都不停用清純的表情笑一笑，然後岔開話題……

帝王粉絲團