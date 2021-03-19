小趙是個熱愛刺激的車床族，然而最近跟他拍拖的妹子鈺玲很不能理解。鈺玲總是困惑又帶著一絲鄙夷地跟她的閨蜜抱怨著：「我男朋友真的很有事耶！難道是連個開房間的錢都出不起嗎？但出去吃飯玩樂倒是很大方，就是不肯去Motel。」她的閨蜜當起了柯南：「我覺得這肯定有鬼，不敢開車去Motel，那就是怕偷吃被抓到，妳要不調查看看小趙有沒有和別的女生交往？或是說不定他已婚、結婚了呢！」

鈺玲禁不起挑撥，開始對小趙的一舉一動疑神疑鬼。這夜，車子停在公園旁的停車場，兩人照例移動到較為寬敞的後座。以車內空間來說，女上男下的姿勢是比較合適的，車震老司機小趙很快地斜躺就定位，鈺玲則掀起裙子，直接脫下粉紅色的蕾絲小褲，蹲低身子趴在他的身體上方。

朦朧的路燈從遠處照映過來，不遠處的球場還有三三兩兩的人群在運動。小趙親吻著她，雙手從上衣下擺鑽入，扣住她的乳房揉捏著。她感覺小趙在她身下的勃起，隔著他的運動長褲頂在她雙腿之間的硬挺。

小趙拉下長褲，釋放緊繃在褲襠裡的溫熱棒身，聽著彼此的喘息，鈺玲對準小趙的陽物緩緩坐了上去，讓他堅硬的慾望一寸寸沒入濕潤的蜜穴之中。她在他身上搖動著，車內的溫度彷彿都升高起來，律動從慢速到激烈…。

突然，鈺玲僵直著身體，倒不是因為達到高潮，而是她發現有張臉孔正貼著他們的車窗。

「啊～！」她驚叫，趕緊讓小趙退出她的身體，跌跌撞撞從他身上爬下來。一陣手忙腳亂，小趙爬起身回過頭，卻什麼也沒看見。

「怎麼了嗎？」小趙問。

「剛剛，有個人在偷窺我們。」鈺玲驚魂未定地說。

「長什麼樣子？妳有看到嗎？」

鈺玲偏著頭描述對方的模樣：「捲髮、齊瀏海、臉圓圓的、眼睛很大…」

小趙皺起眉頭，碎碎唸著：「完蛋了。」

接著就看他抓起手機一邊確認定位功能是否關閉，一邊搔頭喃喃自語著：「到底是為什麼…」

「小趙，你老實說，你是不是除了我還有別的女人？」看著小趙怪異的舉動，鈺玲決定直接攤牌，把心裡的疑問一次問個清楚。

小趙沒立刻回答她，倒是像想起了什麼似的，馬上穿回褲子，在前座椅背置物口袋裡撈呀撈的。他從置物袋裡掏出一個遠距錄音筆，嘆了口氣：「果然是這樣，難怪都不再追問我去哪了。」

小趙苦笑著：「女人啊！各個都不簡單。越不吵不鬧的，越不簡單。」瞬間一個火辣的巴掌落在小趙的臉頰上，胸膛也挨了幾拳鈺玲的怒氣，她氣呼呼地說：「真的有別的女人啊？你太可惡了！」

車上激情狂想曲，除了激情之外，也有許多說不出的秘密。

他想起回家要面對的談判不禁冒冷汗，就像疲軟的陽具一樣，抬不起頭來…。

到這裡找艾姬……

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