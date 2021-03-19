屁股翹高高，做大叔床上的小貓

大叔來到我身邊的時候已經接近午夜。我別過臉不看他，他語氣柔和地說，他必須回家陪妻吃飯，說了深夜要應酬才能出來的。他的意思是他盡力了，我怪他也沒用。我沒有真的怪他，比起他還有妻，我可沒有人會陪我吃飯，我怕他離開我，所以生氣也只是稍微生氣，聽他講完我就在車上輕撫他的大腿，意思是我很想他。

他在家梳洗過了，穿著一身「假裝」要去應酬的西裝，他解開領帶坐在床上，我獨自去浴室沖洗，包著浴巾走出來。他說過來，我站到他兩腿間，全身赤裸，他親吻我的胸部，吸吮我的乳頭，我環抱他的肩膀，把臉埋進他的衣領。

好幾次我自認為在他的衣服上沾染我的氣味，我跟大叔黏在一起這麼久，怎麼可能妻沒發現。當然如果她發現，這會是我想要的嗎，恐怕也不是吧；對於妻，大叔只說：我愛她一定比她愛我更多。

我趴在床沿，屁股翹高，感覺小穴不斷分泌淫水，他的手指輕撫濕潤的唇瓣，我細細呻吟，求他用力愛撫我；他把手指伸進陰道，觸碰最敏感的點，我閉起眼睛縮起身體，感覺陰道裡一陣緊，我聽到他解開自己的褲頭，從後面插進來，我忍不住叫出聲音，他抓著我的手腕奮力抽送。

因為差了十二歲，大叔總把我當小孩子，他也說我就像小動物一樣，像隻小貓，所以他離不開我。我始終半信半疑，在我們每一次談話的時候，我都不覺得他會永遠待在我身邊；唯有在床上的時候，我們下體緊貼著，他頂進最深處的時候，我才會意識到某部分的他真的很喜歡我。

他喜歡從後面上我，壓著我的背，我全身動彈不得，只能不斷呻吟。快高潮之際，他坐在床頭，讓我跨坐到他身上，他在我裡面，我們擁吻，他也吻我的頸部、我的胸口，我擺著臀部，要用這個姿勢讓他繳械，每次射精完，我往後在他腿上躺下來，他撫摸我的身體，低頭把臉埋進我的私處。

大概凌晨他就離開了。今天是週六，他留我一個人向旅館櫃檯退房。我知道他的原則，週末晚餐和妻約會，而我填補其他「加班」、「應酬」的縫隙。偶爾我也跟追求我的同事吃飯，或是別人介紹給我的對象，我和大叔談論他們，而他會跟我說：妳應該好好談場戀愛。

我現在不就在談了嗎？我靠著他的肩膀，他摸摸我的頭髮，沒有回答。

內衣的一角 – 黛西 Daidai