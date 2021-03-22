深夜為什麼特別想做愛呢？夜幕低垂的時候，女人容易產生想像，並且渴望另一半的擁抱，而我例外，不論早晚，我都想做。

跟Ｈ在補習班認識，升學壓力大，根本也沒想過談戀愛，只覺得他是個很會念書的眼鏡仔，沒想到大學放榜後，他考上了全台最高學府的醫學系，上大學之後玩得很厲害，課業也沒放掉。

直到我們都變成社會人士之後，他開始各縣市跑透透的實習人生，某天他密我問我要不要出來敘舊喝兩杯，因為他剛好放假回來。

「妳變得好多唷」

這是他看見我的第一句話。

「你也變很多，眼鏡不戴了？」

「實習都戴眼鏡的，想說出來約會耍個帥」

以前都沒發現他眼睛很深邃．有點原住民的感覺。

他看我酒杯的酒剩下一些的時候，就主動再幫我點了一杯，似乎想不醉不歸，我問了他最近的感情生活，他說跟女友剛分手，挺寂寞的，然後就想起了我。

「我以前都故意坐妳旁邊，為什麼妳都沒注意我」

他用手掌托著我的臉，摸了摸我的臉頰。

我的情緒有點高漲，意識卻是清楚的，我感受到他想跟我上床的情緒蔓延出來了，我對他說：「你是不是想告訴我你當時喜歡我」

「既然那時候妳沒意識到，現在我們用另一種方式複習，妳覺得如何」

話一說完，他就親了上來。

我們如同乾柴烈火，激吻了起來，他的手還不安分地在我身上游移，但是我挺喜歡的，他那渴望伸進衣服裡的手掌，有意無意的撩起衣尾，我湊到他耳朵說：「到我家吧」

我們立刻叫了車回家。

在車上他倚靠著我的肩膀閉眼休息，用手指撫著我的大腿，並且慢慢地往我的私處邁進，我一直緊盯著司機的照後鏡，並且努力的不讓自己神情緊張，每當他手指觸碰到陰蒂的地方，我就吞一口口水，並假借深呼吸，不讓自己嬌喘。

內褲已經被挑逗到濕了，他這才笑著說：「妳這小淫貓，想要了嗎？」

我也不甘示弱地說：「想跟未來的醫生做愛」

他聽到這話，褲檔立刻有了反應，再拉我的手去摸，天啊！好大…

跟我那讓人失望的前男友，相差甚遠。

『久未連絡的異性友人，突然聯繫妳，不是要拉妳當業績，就是要找妳上床』

我看著IG上有人分享的這段話，不禁笑了出來，可真有幾分道理。

在床上拉住我手臂的他，奮力地抽送，這種被填滿的感覺，已經好久都沒感受到了，從接吻到愛撫，我覺得舒服極了，放鬆的任他擺布，他搓著乳房，舔出了聲音，我一手替他手淫，直到他龜頭滲出了前列腺液，再低頭舔掉…他說我這樣讓他很興奮，從來沒有人這樣對他過。

我在他身上搖晃，緊緊的包覆住他的陽具，我要求他撫摸我的胸部，也讓我越來越興奮，直到陰道用力縮緊，他噴射在保險套裡。

久未見面的兩人，一見面就做愛，我心裡知道，我們都是彼此短暫的溫暖。

他說：「我可不可以明天再走，因為親密關係完就離開，我會覺得更孤單」

我親親他的額頭，睡吧，我的朋友。

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