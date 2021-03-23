坐下後身體向前趴倒在他身上！4個激情猛烈的「騎乘體位」馬上馴服男人

文／柯夢波丹

1.乳波疊疊樂

第一招就要先發制人上下齊發雙管齊下！不管是要面向男友或背向男友都可以，坐下後身體向前趴倒在男友身上，用妳雪白豐滿的雙乳在男友身上磨蹭給他一場震撼教育，屁股也不要閒著，上下擺動左右搖晃一起來，讓男友全身被挑逗的繃緊神經，等著直衝雲霄。

2.床上健身房

面對男友直接從小巨龍上坐下去，這個動作基本上完全由自己主導，雙手和男友十指緊扣，藉由扶著他來維持平衡，接著就是挑戰深蹲功力啦，蹲下去完全深入的同時再搭配臀部扭動畫圈，馬上馴服男友！不用上健身房，在床上也可以達到練屁屁的翹臀效果，一舉兩得還不快每天練練。

3.魅惑無尾熊

男友平躺在床上，一隻膝蓋彎曲，跨坐在他彎曲的大腿之間，雙手抱住男友的大腿，像無尾熊一樣整個身體貼在上面，搭配臀部及腰部的上下擺動，用全身磨蹭男友的身體，保證他沒兩下就已經面目猙獰了！

4.躺椅變奏曲

在家就是要將家中各個角落都留下美好的痕跡啊，讓男友躺在躺椅或是沙發上，背對他坐下去，雙腳跨坐在他的兩側，讓他成為妳專屬的「人體按摩椅」，怕累的話妳也完全不需要搖晃或擺動，只需要時而放鬆、時而緊縮，在這個專屬躺椅上練個凱格爾運動，就可以體會到狂抖不已的高潮快感。

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