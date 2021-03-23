咖啡廳裡的「小確性」(2)

她的視線裡滿是他吸吮指尖奶油的畫面。如同影像殘留一般，揮之不去，她彷彿在看什麼臨場的謎片…

如果，他舔吮的是女性的乳頭，舌尖應該會再加點轉繞的技巧吧…

她怔怔地注視著他，看他舔拭完奶油轉身洗手之後，將這塊蛋糕送上來給她。

她刁難地說：「送食物給客人之前，還偷舔偷吃，不太好吧？」

他瞥了他一眼，絲毫沒有不好意思的情緒浮現。「我不想浪費。」

「你不怕我是奧客，偷拍放上網公審你嗎？」她笑瞇瞇地拿起叉子，看著上頭裝飾著精緻的水果片與鮮奶油，有點捨不得下手破壞。

「妳的表情說明妳很滿足天外得來一塊蛋糕，妳不會這麼做。」

他的笑容帶有淡淡的自信，她詫異地挑挑眉，「你都這樣撩妹的？」在別人面前舔手指頭…這個真的太犯規了。

「嗯？」

見他有些不明所以，她轉個說法，「我的意思是……面對女性，用送蛋糕這招，應該很容易讓女孩子上鉤吧？」

他似乎不太高興她的說法，言語中不失禮但卻出現了一絲冷嗤，「我不會隨意浪費成本。」

他只差沒送她一個白眼…

「喔喔，意思是…我是特別的？」

她試探地問，但他沒有任何答覆與表情，只是轉身離開。

約莫隔了段距離，她隱約聽見一聲嘀咕：「如果妳說話不要這麼尖銳，會讓別人在送上好意時心裡舒坦一些。」

她含著叉子皺起眉頭。

聽起來，他的聲音好像有點低落…

「我冒犯你了？」

「妳說呢？」

他回頭看她一眼，那從來待客溫柔的眼神有些許不一樣，而她，說不上來是個什麼樣的眼神……只感覺那眼神令她怦然心動。

窗外下起了毛毛雨。

他逕自泡了杯紅茶拿鐵，坐到窗邊的高腳椅上欣賞漫漫的雨中夜景，她瞧著他側面的身影，微彎的背、擱在用餐檯上的手，他拿起透明玻璃杯，輕輕啜飲一口，奶泡在他上唇留下了鮮明的白色印子…

這個男人一定要這樣嗎？

不是吸吮手指、就是喝這種有大量奶泡、會在嘴上殘留白色的食物…害她滿腦子只想的到某種男性體內的液體…

她撫著額頭，有些懊惱地吃著自己眼皮下這塊可口的蛋糕，但有點食不知味。

女人比男人更好色，但也更隱性，任何畫面都能使她們聯想，只要她們願意…例如現在的她。

而這個斯文的男人，正在挑戰她腦內的綺麗思想。

如果，將他唇上的白色，換成是哺乳期女性的母奶…

《下週待續》

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