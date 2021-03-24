從一夜情裡得到自信，是什麼體驗？

如果我說我從約炮裡尋找自信，應該很多人會覺得很荒謬。

但這是真的。

而且我這些年認識的女生朋友裡面，這樣的女孩並不存在著少數。

我們從約炮的過程中獲得讚美，喜歡上那些為了想要幹我們而發起的甜言蜜語，貪戀那些為了想要我們說出更淫蕩的話而開啟的讚歎模式。其實這一切都很假，但只要彼此都裝得很像，也不過是各取所需的途徑。

蒼蠅不停地嗡嗡嗡只為了嚐那美食一口，而美食卻以為是自己的美味吸引了牠而沾沾自喜，卻不知道自己過段時間殘留下來的腐臭一樣會吸引牠們。

為了獲得肯定，我們自願敞開雙腳，只是為了侵入的時刻，那一句「妳好棒」和「妳好美」。

從什麼時候發現這一切是病態的呢？

應該是有一次，我約了一個長得還不錯的男孩，我那時候因為一門必修被當導致思緒雜亂，任何事情都沒有辦法讓我冷靜下來，卻又不習慣跟四周的朋友傾訴，就約了他在大學校門口見面。

其實我跟他聊了幾個月了，在交友軟體認識的，上面有我謊報的身高體重，身高是正確的，但體重我故意調轉了數字，大概是7X，但他依然很熱絡，我就以為他是一個不注重女孩外表的男生，我約他出來不過是主要想要聊天，感覺到了才會上床，我應該說過我是一個很看感覺的人。

在約見面的前一天，他問我長什麼樣子，我就說我會穿我們學校的短袖白色上衣。

他說，那他要騎機車還是開車，怕他載不動我。

我那時候臨睡前在床上滑手機，昏昏欲睡的我回他說，「我4X，你也載不動？」

他真的一瞬間就熱情起來了，我的對話框不停地傳來他的文字，表達他此時的亢奮和期待，他說他喜歡我的體重，也說喜歡矮小可愛的女孩，跟前幾天淡然如水的輕暖男模樣簡直就是判若兩人，我不知道該怎麼回覆就按熄了手機，躺在床上睜著眼睛好久好久。

理論上，他這番舉動的確是會給我自信的。我故意報高體重也不過是想讓他有一種被驚喜的感覺，這是我慣用的伎倆。

一點點的神秘。一點點的不老實。一點點的淫蕩。一點點的調皮。

調製出來一個我自認為有特色的女人。

但那天晚上，噁心的感覺讓我忍不住爬到馬桶邊，卻因為沒吃晚餐而沒有東西吐，來回循環幾次。

一般人可能很難理解怎麼這種負罪感一下子變得如此地深？有沒有試過在一個平靜的下午忽然覺得很頹然很想自我放棄？有沒有人在沉浸於失戀的巨大哀痛中沉浮忽然有一天就自個兒想開了？我只是在某一個晚上，忽然對這樣的自己感到很厭惡。

我從小就不知道自信是什麼，我學習能力很差，連學會爬行也比別人慢幾年。

我在一所軍事化的幼兒園上課，每次都因為在課堂上做不完功課而被罰站，因為我看不懂，我真的看不懂。

我在小學上課，常常因為被點名但回答不了老師的問題而挨鞭子，也因為在體育課上跑步很慢，被老師嘲笑是烏龜。

我在中學的時候，因為滿臉青春痘，且荷爾蒙導致我常常滿臉油光，加上胖胖的身材，常被嘲笑是痘痘女，當有人把我跟別人湊一對的時候，我聽見他很大聲地「嘖…」了一聲，還露出被噁心到的表情。

而此時我想起那人，其實也覺得他長得不怎麼樣，但我連嘖回去的勇氣都沒有。

我那時候的病態是到什麼程度呢？

我會羨慕報章上被強姦的女人，覺得能夠被強姦真好，被強姦一定是因為很漂亮。

我覺得談戀愛這件事跟我無緣，不可能會有人願意愛我，我很崇拜那些有男友的女孩，恨不得想湊上前去跟她們交朋友，然後可以大聲說，「我的好朋友有男朋友喲！」

我覺得以上是起因，緣由因果，進而導致那些此事我不願意去回想的故事，才有了這個部落格，記錄下那些我約過的男孩們。

後悔嗎？我覺得生命經驗終究是一步一腳印親自踩出來，那些點滴造就了現在稍微看起來正常的女孩，我不會後悔的，但我不會想回去重新經歷過一次，才有了這篇文章，用以警惕我自己。

順便提醒：這篇文章並不會讓一個正常的女孩變成超有自信的女孩，而是讓一個在低谷之中遊走的靈魂，回到岸邊。

跟大家分享幾個我如何從沒自信的絕谷中走出來的方法：

1.走出你的房間

房間是你最熟悉的地方，每一方寸都有你生活過的痕跡。

我的方法是自己安排一個小出走，不管是帶著一本書到臨近的咖啡廳坐下來，或者是來一場小旅行，或者是到收容所去當志工，例如說每個星期五、六灣裡收容所都有舉辦志工活動，也可以跟朋友吃頓晚餐，或者是獨自看部精彩的電影。

我覺得不要讓待在一個容易胡思亂想的空間，對我而言蠻重要的，無論是在人聲鼎沸中，還是在徐徐海風中，讓心安靜下來，去感受世界，丟掉自己，也能夠丟掉那種寂寞的感覺。

2.跟其他生物相處

班上的朋友辦不到，就找班上以外的。

學校的朋友辦不到，就找校外的。

社團的朋友辦不到，就找社團以外的。

家人行不通就朋友，朋友行不通就情人，情人行不通就路口的老貓。

絕對不是那些為了上妳而謊言道盡的炮友。

這些年我救貓狗無數，傾盡錢財來換取牠們的一生安逸，無需顛沛流離，我常常覺得，這也是在拯救我自己。

從牠們沉靜依賴的眼神，看到了一個完整的自己。

3.不停歇的閱讀

我覺得閱讀是一種跟自己不間斷的對話。

只有跟自己對話，才不會擾亂自己生活的腳步，讓自己更堅定地往前行軍。

我這裡說的，自然也不是那些恐怖小說或者是宮鬥小說，更不是色情小說，雖然我也很愛這些小說。

這些書必須要帶給你正能量，不管多寡，如果要我推薦的話，應該就是《秘密》，《被討厭的勇氣》（第一本）和《我的漂亮朋友》。

最後一本是我最近讀到的一個女性勵志小說，故事很俗、開頭很俗、名字也很俗，但這樣遊走於灰色地帶且有血有淚的女人，我覺得無比可愛。

4.跟自己相處的小任務

我以前很害怕一個人，失戀的時候，一個人吃飯寧願躲在宿舍房間裡吃，也不願意舒服地吹著冷氣在小餐館裡吃，錯過了免費的味增湯和冬瓜茶。

「是不是因為XX沒朋友所以自己吃飯？」「她好慘，沒有人陪她嗎？」「你為什麼這麼可憐自己吃飯？」我對這些話語極度恐懼，也讓我深深陷入我是不是真的很可憐的情緒中。

由於很怕一個人，但從小到大都沒什麼朋友，所以碩果僅存的朋友會被我牢牢抓著不放，進而導致她們的壓力很大，也會死死拉著我不放，我會用請吃飯或者給她們送禮物的方式，強留她們下來。

到最後，一切都好像打著小算盤，你請吃飯，我陪妳逛街。

你送我項鍊，我去參加你的生日會。

連情人也是，我常常覺得他都喘不過氣來，而我卻控制不住我自己。

後來我從《被討厭的勇氣》裡獲得啟發，開始給自己進行練習，開始將目光放到自己的課題上，如果要牽涉到其他人，就是別人的課題了，這個課題裡只有我，只要我能夠處理好自己寂寞的感覺和沉淪在別人的目光下的不自信。

一個人看電影，ok get！

一個人騎車出去，ok get！

一個人去吃火鍋，ok get！

一個人去看醫生，ok get！

我會一條條記錄下來，把焦點放在自己身上，不需要多大的事兒，只需要今天自己完成了一些給自己的任務，給自己小小的獎勵，慢慢累積下來，不安就會消散開來。

我就可以很高興地說，我今天去旅行啦！跟誰？跟自己啊！

我不知道這些方法對別人有沒有用，但對我來說，算是是一些挺有用的小技巧。

雖然不是多大的里程碑，但前幾天在面試一件不錯的行銷工作時，老闆最後問我的問題是，「你怎麼可以這麼有自信？」

自信？對我來說的確是個很陌生的詞，也是我第一次從別人口中知曉我看起來竟然是一個有自信的女孩。

才有了今天的文章。

貓說