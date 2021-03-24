最後一次的分手炮(1)

「當演唱會結束，我們就不再有關係。」

他沒有說話，只是摸摸我的頭，然後繼續揮動著螢光棒，跟著音樂大聲唱著：「如果有 就讓你自由」。

其實我們本來就沒有真正的「關係」。

分手已經是五個月前的事了，這中間我們都不曾開口說過復合，卻也沒有成為對方生活裡的陌生人。

【時間回到五個月前。】

「陳凱奕！她是誰！」我扯著喉嚨對他怒吼著，這是我人生第一次這麼激動，拿著手機的手都氣到發抖。

手機畫面是一個大奶妹的自拍照，拿著跟我一樣顏色的手機，貼文只有一行「謝謝Baby」，然後標記陳凱奕的帳號。

要不是朋友看到，我還會被瞞多久？

我生日前說想要換手機，他還哭窮說要分期才買得了，沒想到是因為一次要買兩支，不知道我過生日干那女人屁事？

四年的感情，比不上一對巨乳？

當初他一抱到我就能勃起，一個吻可以親到兩個人都快缺氧，還記得出國去玩訂到超小的房間，我們打砲搞到整張床一直撞到牆，還被櫃台打電話來提醒。

有一次我送他去搭車，結果親完他就硬了，拉著我到男生廁所去。而我早就料到可能會有＂意外＂，長裙底下沒有穿內褲，他掀起來的時候還嚇了一跳。後來被他壓在髒兮兮的牆上幹，但大概是抽插的肉聲太大聲，門外一直有腳步聲來來去去的，我們怕出事就停下來，兩個人一臉沒事的一起走出去，男廁裡有3、4個人在徘迴。

還有說好要蒐集各個車震地點跟情趣玩具，但沒想到這一年我們連一起睡都成問題。

只是那問題不是「我們」，是他愛上了別人。

【時間回到四年前】

「我送妳回家？」他是系上出名的花心系草，沒想到我們會在外面的志工活動上認識。

「沒想到忙著騙人感情的系草，也會來收容所當志工啊？」我知道自己沒有甚麼能耐，畢竟到現在才談過一場戀愛的我，應該不用動什麼腦就可以騙到我了，只好說這種話來逼退他。

「哎唷，講話這麼嗆也可以當志工？」沒想到被他反將一軍。

他突然拿出手機要拍我，已經超緊張的我更慌亂了，下意識伸手要去擋，誰知道害他把手機摔到地上…

「幹，螢幕爆了啦！妳要負責喔。」他把手機遞到我面前，說完就轉身開始收拾東西。

慘了，我哪有錢賠他啊？

「我先拿去修，看多少錢再跟妳說。」

「妳應該不會嚇到不敢來上課吧？」

「怎麼可能？我弄壞的，我當然會負責！」

「好啊，那要送妳回家嗎？」

我頓時語塞，耳朵像有火燒起來了。

「走吧！我現在沒有女朋友啦，不用擔心。」他拎起我的包包往門口走，我就傻傻地跟在後面，我們的故事也從這裡開始。

《下集待續》

Mrs.L 好攝戀人