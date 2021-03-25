▲別相信性愛分離這種話，那只是不夠愛的藉口。（圖／shutterstock）

別相信性愛分離這種話，那只是不夠愛的藉口

Judy發現曖昧對象在約會前還跟別人打炮，氣得想在餐廳奪門而出，對方拉住她解釋說：「可是我性跟愛是分開的啊！而且我就是跟她發生過關係，才確定我不喜歡她的。」被感情沖昏頭的Judy竟然也相信了，硬是沉住氣繼續聽對方的胡扯。

「我分得清楚喜歡跟單純的肉體關係，我對妳是喜歡，對她沒有感情的。」

「因為我發現自己喜歡上妳了，所以答應她見最後一面，可是我保證我對她真的沒有感覺！」

「妳知道『性愛分離』嗎？我就是這樣。」

於是從來沒有思考過性跟愛是不是可以分離的Judy，即使心裡還是千百個不舒服，仍選擇接受了對方的解釋，甚至還理所當然地跟他交往了。

但，好景不常。交往三個月的慶祝文剛PO出來，她就收到一則私訊自稱是她男友的炮友，在他們交往後也仍然有見面，並且奉勸Judy不要放太多感情在男人身上，因為她已經見過男人這樣玩弄不只一個女生了。

「我就是知道這男人有多渣，才選擇當他的炮友就好。」私訊的最後是這麼寫的。

故事就說到這裡，來說說這之間的關聯。

先說這個女炮友，她絕對是喜歡這個渣男，只是她自知馴服不了渣男，但是自己又離不開他，就退而求其次做一個至少能上床的暗戀者。

女炮友的性跟愛，同時存在。

而Judy就更不用說了，先愛後性的類型，也是屬於大部分人對性愛的態度，認為性應該是涵蓋在愛裡面，性的存在是為了讓愛更緊密，而不是獨立出來做為滿足一時慾望的出口。

至於這位渣男呢？他一開始對Judy說的性愛分離，就是一種話術，就像有些奧客會說：「我洗過穿過才覺得不適合啊！你要讓我退貨。」

當然也是很多人鼓勵要先「試車」啦，可是我個人覺得又不是婚姻大事，真的沒有需要在談戀愛前就先試車，大不了不合就分手嘛，先試車真的很模糊焦點欸。

結婚前試好試滿比較重要啦。

欸不是，扯遠了。

渣男用性愛分離強調自己的肉體行為，並不會影響自己口中所承諾的忠貞心態，但問題是真正的愛，需要這樣的言論來去證明嗎？

首先渣男就是帶著騎驢找馬的態度，那對任何一個對象都是「不夠喜歡」，否則就不會是驢了。

再來，除非兩個人是合意彼此的開放式性關係，不然性愛真的沒有必要分離，誰會希望伴侶是只能滿足一部份的關係呢？

喔我愛著A，但是我不喜歡A的性，所以我要跟B做愛，可是我不喜歡B。

這也太辛苦的吧？一天也才24小時，不是人人都可以當時間管理大師的。

因此，所謂的性愛分離用在渣男身上，都只是藉口，但如果用在單身的人身上，往往是受夠了傷，害怕去愛而已。

Mrs.L 好攝戀人