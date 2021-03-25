那天我們對著鏡子做了好久。 她先是在鏡子前搔首弄姿，穿著透明絲襪不停在我面前搖晃著屁股。我一邊欣賞著她騷氣的樣子，一邊捧著她的屁股，雙手隨著她的擺動游移。「你喜歡嗎？」她用著淫蕩的語氣問我，我一邊附和，一邊壓抑著將她撲倒的衝動。

「如果把內褲脫掉，只穿絲襪，那就更喜歡了。」我突發奇想地說。

她乖乖把絲襪捲了下來，脫掉那沾了濕氣的粉紅蕾絲內褲，又不停讓肥美的肉臀在我眼前搖晃。然後正當我伸手要去探索的霎那間，她又調皮地把透明絲襪給穿上。

「這樣你喜歡嗎？」她張開大腿，坐在洗手臺上，讓騷穴在絲襪的屏蔽下看起來更神祕可口。我近乎是跪舔般的撫摸著她的大腿，並且在絲襪的中間那神祕地帶不停來回撫摸，她嘴裡不斷發出淫蕩的呻吟，享受著這種對她身體渴求的慾望。

我不停來回，甚至把嘴湊了上前，試圖從她若隱若現的神祕地帶吸取汁液。但她一個轉身，把屁股對著我，我再也忍受不住這樣的誘惑，抓著屁股就把臉貼上去不停地舔，從屁股蛋到她的菊花，再一路往下到騷穴，只可惜隔著一層絲襪，我的舌頭只能在表面磨蹭，根本無法接觸到肉味。

「小寶貝，讓我打開禮物可以嗎？」所以說男人就是賤，得不到的最香。因為她這一連串的若即若離，我開始渴望觸碰，渴望能佔有她。「當然可以啊，今天晚上就是我們的。」她搖了搖屁股，示意要我拆禮物。我用了點力，從她背後把陰部位置的絲襪給撕破一個小洞，再從那個小洞伸進一根指頭不斷掏弄，這種一點一點突擊的感覺真的很不錯。

她也被逗弄得不停扭動，但卻跟剛剛的騷動是不一樣的。她淫穴裡的水漸漸分泌了到了洞口，我用手指一點一點沾了她的淫水，然後再往陰蒂的方向揉去。

她的扭動更大了，呻吟也更大聲了。她索性把身體轉過來，嘴裡喊著「舔我好嗎～舔我好嗎～」，我於是把她的絲襪洞弄得更大了，讓她把整個淫處都裸露了出來，然後開始嘖嘖作響的吃了起來。

這時在鏡子前的我們，像極了兩頭不知廉恥的野獸，正準備大肆地交媾。她忍不住壓著我的頭，要我更用力的吸舔，我使勁到感覺自己舌頭都麻了，才感覺到她淫穴裡噴出一股熱潮。

這時候當然就是最佳的插入時機了。我把早就熱脹難受的陰莖露出，迅速戴上套子就猛力插入，那如同跳入泳池般的聲響讓人心曠神怡，更是我猛烈衝刺的一種動力。

我使力地不停往前抽插，感受她厚實的肥穴帶來的包覆感，她雙手搭在我的肩上，兩眼半閉著不停呻吟，陰道一收一合的收縮著，那種一吸一吸的感覺差點就要把我吸出來！

於是那晚，我們對著鏡子幹了至少三次，在床上又幹了二次。當天晚上她都被我幹到沒汁了。

誰叫這透明絲襪的誘惑，這麼撩人呢！

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