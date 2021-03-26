每個人都需要靈魂的出口，而我需要靠魔鬼拯救我。

我是個上班族，在資訊公司擔任總經理秘書。在這個男性比女性多的職場裡，我早已練就出我的生存之道。工作游刃有餘，過著朝九晚五的生活，遵照著主管的指令做事，雖然很安穩但有時候覺得非常乏味。直到我發現了我的第二人格，下班後開啟了我不為人知的斜槓事業……。

那天晚上，走在都市叢林的巷弄間突然下起了雨，我趕緊推開一扇木門，想先進店裡躲躲雨。從櫥窗外看起來是個販售日式雜貨的店舖，走進來的空間也沒有什麼特別，但店裡漾著一股奇特的氛圍。

穿著白色T恤深藍牛仔褲，繫著湛藍色工作圍裙的年輕男店員，從黑框眼鏡後方盯著我看，不發一語。此時我環顧四周才注意到店裡一個客人也沒有，只有我和這個男店員。我下意識地摸了摸脖子，想說隨便逛逛買個小東西，躲過了這場雨就離開吧！

但就在我隨意觸摸架上可愛的盆栽時，店員走了過來。我以為他是要問我需要什麼服務，但他一開口就令我摸不著頭緒。

「西莉雅，女王在等妳了。」

「什麼？！」

他自顧自地說著：「妳跟我來。」

出於一種奇妙的好奇，我跟著他，走到店內最盡頭的一道置物牆前停下腳步。他按下一旁的按鈕，整面牆突然往左緩緩移動，原來是個電動隔間牆。沒想到隱身在普通雜貨店裡的這個空間卻別有洞天，我隨著他走上幾步台階，感覺到音箱裡傳來的英式搖滾樂，這昏暗的地方是個小酒吧，有兩三個穿西裝的上班族坐在吧檯椅上和調酒師說笑著。

戴著單邊耳環，在黑色短袖T恤袖口下方隱約露出刺青，頂上頭髮抓得向上立起，粗眉單眼皮，下巴蓄著小鬍子很有個性的調酒師朝我看了一眼，然後指指後方一個拉門。

他露出一個笑容：「在裡面了喔！」

我回頭看了看身旁的男店員，他向我點點頭：「進去吧！我先出去了。」

反正都已經進來了，看看這葫蘆裡賣的什麼藥好了。我摸了摸手機，確認視訊

報案的App還在，心想如果有什麼意外還能報警，然後就大膽地拉開了那扇拉門。

裡面的空間更是奇妙，在四面都是紅色泡棉的密室裡，有一張鋪上淺灰色床單的單人床。床邊櫃上放著一堆我搞不清楚是什麼功能的道具。但坐在床正中央的女子手上的東西我認識，是一支皮鞭。她穿著黑色皮質的馬甲，展現出雪白豐胸上緣和纖腰，下半身則是紅色迷你裙和黑色網襪以及厚底紅色高跟鞋。

在她白皙皮膚上的紅唇顯得特別豔紅火辣，染成淺棕色的長髮束成馬尾，畫了深黑眼線和刷上長睫毛的眼睛炯炯有神。

「為什麼想應徵這份工作？」她劈頭就問。

這一刻我真真切切確認了，他們認錯人了。我囁嚅著回應：「你們好像弄錯了，我只是進來躲雨，沒有要應徵工作……」

她挑起眉：「怎麼可能？妳剛剛是不是摸了粉冠軍？」

我剛剛是摸了一個盆栽，但我連盆栽什麼名字都沒注意。

她突然笑出聲來：「呵呵，怎麼會這樣？那我的西莉雅呢？」

《下集待續》

到這裡找艾姬……

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