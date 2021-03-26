「罪人」僅由第三者來肩負，公平嗎？

文／Denny

你們默契的在同一個瞬間站起來，勾著彼此的手，轉身離開。

我坐在原位，目送你們令人稱羨、再幸福不過的背影，和妳瞥過頭前，流露出的那一絲旁人難以察覺的不捨，漸漸消失在街角。

「你也趕快回家，到了跟我說」是妳傳來的訊息，我嘴角微微上揚，我們不是才道別幾分鐘而已？

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相隔兩年不見，我們少了些青澀、多了些成熟，雖然你們仍是成雙成對、如影隨形的出現，但這次再見，我們已悄悄在彼此心裏，埋下不可收拾的火種。

妳和他道過晚安，接著與我徹夜暢聊，直到東方的天空，被陽光暈染成暖黃色，才願意回到被窩裏頭。

妳和他說，要和一個重要的朋友碰面，不過響起的，是我家的門鈴，進門後我們沒有一刻遲疑，只是緊緊的擁抱對方，感受埋藏在彼此胸口的悸動。

妳和他在車站道別，說是要回老家一趟，火車卻開往我所在的台北，相距 300 公里再見，換我們勾著彼此的手，穿梭、漫步在公園，不再警惕旁人的目光，畢竟在這，沒有人認識我們。

妳是我認識多年的摯友，更是我摯友所愛的那個女人，雖然我們都知道，這是一條會飽受言語抨擊、充滿質疑眼光的道路，但我們仍執意選擇，即時抓住這遲來幾年，卻終於可以沈溺於彼此的倆人世界。

一如繼往的。

妳和他說，工作行程臨時有調整，週末無法碰面，妳卻打開我的車門，坐在副駕駛座，這回是我到高雄，陪妳吃宵夜、逛夜市、在公園漫步，感受妳手掌間、那股已錯過多年的溫度。

回到旅館，我們凝視彼此的雙眼，寧靜的房間裏，這瞬間，彷彿可以聽見兩個人漸漸加速的心跳。

我猛然把妳拉向自己的胸口，深深擁吻著彼此，妳褪下我的紫色格紋襯衫、我將左手伸到妳的背後，解開內衣，幾個月的壓抑，在這一刻得以釋放。

「妳確定嗎？」我帶著對摯友的一絲愧疚問道，妳只是冷靜且堅定的點了點頭。

這一夜，原本築在我們彼此心裏，名為「底線」而搖搖欲墜的那道牆，終於倒塌。

我貪婪的，用舌尖滑過妳古銅色雙峰的每吋肌膚；妳貪戀的，品味著我已無法自拔、暴露青筋的堅挺。

我們深深的，感受彼此的心、感受彼此的體內的溫度。我們深刻的，感受每一次碰撞，感受每一個兩人結合為一的瞬間。

喘息、汗水、體液的交織纏綿，彷彿妳與我的兩顆心，早已牢牢的繫在一起。

「妳後悔嗎？」我凝視著天花板問道，但可以感覺到妳躺在我胸口的頭，頻頻搖動。

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這社會往往給「小三」貼著壞人、妖豔賤貨的標籤，不過，我們是否嘗試深入了解過…

或許沒有任何一個人是自願變成小三的，他們總是在不知不覺、在不得不的情況裏，成為這麼一個角色。

小三通常是特別需要被關愛、被重視、被照顧、被保護的那一群人，他們透過這種方式，找到那難能可貴、並且屬於自己的溫暖，甚至是活著的意義。

一個巴掌拍不響。

有伴侶的你，若能夠堅定不移，哪會有小三生存的空間？如果你的心早已飄忽不定，擺明給第三者伺機而動的機會，那「罪人」所需要承擔的一切壓力，僅由「小三」一個人來肩負，公平嗎？

當然，這並不是在合理化第三者的存在。但是你可曾想過？在我們撻伐、替小三貼上負面標籤的同時，有沒有可能未來的某年某月某日，你也在心理、情感的催化中，成為第三者？

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